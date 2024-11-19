A Milli Futbol Takımımızda hedef A Ligi
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup son maçında A Milli Takım deplasmanda Karadağ’a konuk olacak. Bu akşam saat 22.45’te başlayacak karşılaşmayı İsviçre ekibi Urs Schnyder yönetecek. Milli takım grupta namağlup yoluna devam ediyor. 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik alan ay-yıldızlılar 11 puanla liderliğini koruyor. Peki, Türkiye Karadağ maçını kazanırsa ne olur, A Ligine yükselir mi? İşte detaylar.
Uluslar Ligi 6. haftasında A Milli Futbol Takımı deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak. B Ligi’nde 4. Grup’ta 11 puanla lider konumda bulunan milli takım son maçını da kazanarak bir üst lige yükselmek istiyor. Peki, Türkiye Karadağ maçını kazanırsa ne olur? İşte sorunun cevabı.
TÜRKİYE KARADAĞ MAÇINI KAZANIRSA NE OLUR, A LİGİNE YÜKSELİR Mİ?
Türkiye Karadağ maçını kazanması halinde 14 puana ulaşarak A Ligi’ne yükselmeye hak kazanacak.
Olası yenilgi durumunda ve Galler'in İzlanda'yı 3-0 mağlup etmesi halinde ise Milli Takım A Ligi için play-off oynayacak.
Türkiye berabere kalır, Galler de deplasmanda İzlanda engelini geçemezse A Milli Takım A Ligi'ne yükselecek.
TÜRKİYE UEFA ULUSLAR A LİGİ'NDE KAÇINCI GRUPTA OLACAK?
A Ligi’nde yeni bir grup oluşacak ve A Milli Takım bu grupta mücadelesini sürdürecek.
Türkiye’yi bekleyen ihtimalleri ise şu şekilde sıralayabiliriz:
Uluslar Ligi grup birincisi:
Doğrudan A Ligi’ne yükselme, Dünya Kupası Uluslar Ligi play-off’u oynama ihtimali (en iyi dört birinciden biri olmak kaydıyla). Dünya Kupası eleme gruplarında beşli grupta yer alma.
Uluslar Ligi grup ikincisi:
A Ligi’ne yükselme play-off turunda oynama şansı. Dünya Kupası elemelerinde dörtlü grupta yer alma.
Dünya Kupası eleme grubu birinciliği:
Doğrudan 2026 Dünya Kupası katılımı.
Dünya Kupası eleme grubu ikinciliği:
Diğer grup ikincileri ile üç takımın daha belirleneceği play off turunda oynama şansı.
Uluslar Ligi play off turu:
Uluslar Ligi birincisi olarak en iyi dört birinci içinde yer alıp bu dört takımla oynanacak play-off turu ile Dünya Kupası’na gitme şansı.
BERABERLİKTE AVERAJA BAKILACAK
A Milli Takım, grubun son maçında Karadağ ile berabere kalması durumunda Galler'in liderlik için İzlanda'yı 3 farkla mağlup etmesi gerekecek.
GRUBU İKİNCİ BİTİREN, A LİGİ'NE YÜKSELİYOR MU?
Uluslar B Ligi'nde grubunu ikinci sırada tamamlayan ekipler, A Ligi'nde bir grup üçüncüsüyle play-off oynuyor ve A Ligi bileti almaya çalışıyor.
UEFA ULUSLAR A LİGİ’NDE HANGİ TAKIMLAR VAR?
UEFA Uluslar A Ligi’nde yer alan takımlar şu şekilde;
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