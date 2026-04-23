Türkiye Kupası'nda yarı final belli oldu: O maç bir hafta erkenden oynanacak

23:00 23/04/2026, Perşembe
Türkiye Kupası'nda final yolu belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final eşleşmeleri netleşti. Beşiktaş–TÜMOSAN Konyaspor maçı Avrupa Ligi finali nedeniyle erkene alınırken, Trabzonspor deplasmanda Gençlerbirliği ile final bileti için sahaya çıkacak. İşte yarı final ve final tarihleri...

21, 22 ve 23 Nisan tarihlerinde oynanan çeyrek final karşılaşmalarının ardından Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final heyecanı netleşti. Kupada son dört takım, finale yükselmek için kritik mücadelelere çıkacak.

Yarı finalin dikkat çeken eşleşmelerinden birinde Gençlerbirliği ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Bu mücadele 12, 13 veya 14 Mayıs 2026 tarihlerinde Ankara’daki Eryaman Stadyumu’nda oynanacak.

Diğer yarı finalde ise Beşiktaş ile TÜMOSAN Konyaspor kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşma 5, 6 veya 7 Mayıs 2026 tarihlerinde Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelenin tarihi, UEFA Avrupa Ligi Finali’nin aynı statta düzenlenecek olması nedeniyle bir hafta erkene alındı.

TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?

Kupada final karşılaşması ise 24 Mayıs 2026 tarihinde oynanacak. Finalin hangi stadyumda yapılacağı ise Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ilerleyen günlerde açıklanacak.






