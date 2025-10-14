Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Türkiye U18 0-1 Portekiz U18

Türkiye U18 0-1 Portekiz U18

16:5614/10/2025, Salı
AA
Sonraki haber
18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı
18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı

Kocaeli'de düzenlenen Uluslararası Dörtlü Turnuva'nın son maçında 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı rakibi Portekiz'e 1-0 mağlup oldu.

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Kocaeli'de düzenlenen Uluslararası Dörtlü Turnuva'nın son maçında Portekiz'e 1-0 mağlup oldu.


Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Gölcük Şehir Stadı'nda oynanan mücadelede Portekiz'in golünü 55. dakikada Eduardo Ferreira kaydetti.


Karşılaşmayı Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba, tribünden takip etti.


Bugün oynanan maçların ardından Portekiz, turnuvayı şampiyon olarak tamamlarken İspanya ikinci, Romanya üçüncü, Türkiye ise dördüncü sırada yer aldı.




#18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı
#Portekiz U18
#Uluslararası Dörtlü Turnuva
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Borsada en çok hangi spor kulübü kazandırdı? İşte spor kulüplerinin yatırım karnesi