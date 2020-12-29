Udinese'ye transfer olan Tolgay Arslan'dan milli takım açıklaması

Son olarak Fenerbahçe'de forma giyen ve beklentileri karşılayamadığı için sarı lacivertli ekiple yollarını ayıran Tolgay Arslan, İtalya'nın yolunu tutmuştu.
beINSports ekranlarında açıklamalarda bulunan Tolgay Arslan, menajeriyle birlikte çok ciddi bir uğraş verdiklerini ancak A Milli Takım formasını giyemeyeceğini ve hukuki girişimlerin sonuçsuz kaldığını açıkladı.
Tolgay Arslan'ın sözlerinden öne çıkanlar şöyle;
- -"Türkiye'de stoperden bile gol bekleniyor. Udinese'de 6 numara oynuyorum. Kimse benden gol ya da asist beklemiyor. Asistin asistini yapıyorum öyle söyleyeyim. Burası taktiksel bir lig."
- -"Milli Takım formasını giymek nasip olmayacak. Çok uğraştık olmadı. İlk olarak Almanya'yı tercih etmem sıkıntı çıkartıyor. Birçok dilekçe yazdık ama sonuç alamadık. Milli Takımı hep destekliyorum. Ama formayı giymek nasip olmadı."
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