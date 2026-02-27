Yeni Şafak
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

15:3627/02/2026, Cuma
Avrupa Ligi kuraları çekildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri, Nyon'da gerçekleştirilen kura çekimi sonrası belli oldu. Bir önceki turda temsilcimiz Fenerbahçe'yi eleyen Nottingham Forest, bu turda Midtjylland ile eşleşti.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri, Nyon'da gerçekleştirilen kura çekimi sonrası belli oldu.


UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri:


Genk - Freiburg

Bologna - Roma

Ferencvaros - Braga

Stuttgart - Porto

Real Betis - Panathinaikos

Midtjylland - Nottingham Forest

Celta Vigo - Lyon

Aston Villa - Lille

