UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Avrupa Ligi kuraları çekildi.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri, Nyon'da gerçekleştirilen kura çekimi sonrası belli oldu. Bir önceki turda temsilcimiz Fenerbahçe'yi eleyen Nottingham Forest, bu turda Midtjylland ile eşleşti.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri:
Genk - Freiburg
Bologna - Roma
Ferencvaros - Braga
Stuttgart - Porto
Real Betis - Panathinaikos
Midtjylland - Nottingham Forest
Celta Vigo - Lyon
Aston Villa - Lille
