Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
UEFA heyeti Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi için geldi

UEFA heyeti Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi için geldi

18:062/11/2025, Pazar
G: 2/11/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
UEFA heyeti saat 17.00 sıralarında deplasman taraftarlarının giriş yaptığı alanda izlenimde bulundu.
UEFA heyeti saat 17.00 sıralarında deplasman taraftarlarının giriş yaptığı alanda izlenimde bulundu.

UEFA heyeti, 20 Mayıs 2026’da Beşiktaş Park’ta oynanacak olan Avrupa Ligi provasını, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde yapacak.

2026 UEFA Avrupa Ligi finali kapsamında İstanbul’da bir kez daha güvenlik toplantısı yapıldı. Beşiktaş Park’ta oynanacak karşılaşma ile ilgili hazırlıklar kapsamında; takımların otel ve seyahati, stadyum, taraftar toplanma ve ulaşım alanları ile ilgili güvenlik tedbirlerine yönelik uygulamalar, UEFA temsilcileri ile Türkiye Futbol Federasyonu ve Beşiktaş Kulübü yetkilileri arasında görüşüldü.


Toplantıya UEFA 2026 Avrupa Ligi Finali Proje Lideri Yoann Gallet, UEFA Güvenlik ve Stadyum Emniyet Birimi Sorumlusu Stephen Funham, UEFA Operasyon Sorumlusu Drew Innes, TFF Dış İlişkiler ve Millî Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları, Emniyet ve Beşiktaş Kulübü Stadyum yetkilileri katıldı.


UEFA heyeti saat 17.00 sıralarında deplasman taraftarlarının giriş yaptığı alanda izlenimde bulundu. Heyet daha sonra tekrar stadyuma girerken, derbiyi de tribünden takip edecek.

#UEFA
#Beşiktaş
#Tüpraş Stadyumu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kasım ayında temettü veren hisseler hangileri? İşte şirketlerin temettü ödeme detayları