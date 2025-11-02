UEFA heyeti Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi için geldi

2026 UEFA Avrupa Ligi finali kapsamında İstanbul’da bir kez daha güvenlik toplantısı yapıldı. Beşiktaş Park’ta oynanacak karşılaşma ile ilgili hazırlıklar kapsamında; takımların otel ve seyahati, stadyum, taraftar toplanma ve ulaşım alanları ile ilgili güvenlik tedbirlerine yönelik uygulamalar, UEFA temsilcileri ile Türkiye Futbol Federasyonu ve Beşiktaş Kulübü yetkilileri arasında görüşüldü.