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UEFA Şampiyonlar Ligi finali Paris'te oynanacak

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan kriz, mayıs ayında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalini de etkiledi. UEFA, 2021-2022 Şampiyonlar Ligi final maçının, Rusya'nın Saint Petersburg şehri yerine Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacağını açıkladı.

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Haber Merkezi AA
UEFA Şampiyonlar Ligi finali Pariste oynanacak
UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA yapılan toplantı sonucunda, 28 Mayıs'ta Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Krestovsky Stadı'nda yapılacak final maçının yerini değiştirme kararı aldı.

UEFA, Şampiyonlar Ligi finalinin Rusya'dan alınarak Fransa'ya verildiğini açıkladı. Finale çıkacak takımlar 28 Mayıs'ta, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Stade de France'de karşı karşıya gelecek.

  • Tarafsız sahada oynanacak

  • UEFA, bugünkü toplantısında, UEFA turnuvalarında mücadele eden Rus ve Ukrayna kulüpleri ile milli takımlarının bir sonraki duyuruya kadar iç saha maçlarını tarafsız sahalarda oynamaları gerektiğine karar verdi.

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