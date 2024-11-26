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UEFA'dan Kadir Sağlam'a görev

UEFA'dan Kadir Sağlam'a görev

14:5326/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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Kadir Sağlam
Kadir Sağlam

UEFA Gençlik Ligi'nde Fransa temsilcisi Monaco ile Portekiz'in Benfica takımı arasında yarın oynanacak müsabakayı FIFA kokartlı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Kadir Sağlam, Fransa temsilcisi Monaco ile Portekiz'in Benfica takımı arasında yarın yapılacak UEFA Gençlik Ligi müsabakasını yönetecek.


Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Monako'da TSİ 17.00'de oynanacak müsabakada Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Bersan Duran yapacak.


Müsabakanın dördüncü hakemi ise Fransa Futbol Federasyonundan Abdelkader Faouzi Benchabane olacak.




#UEFA Gençlik Ligi
#Kadir Sağlam
#Benfica
#Monaco

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