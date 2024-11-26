UEFA'dan Kadir Sağlam'a görev

FIFA kokartlı hakem Kadir Sağlam, Fransa temsilcisi Monaco ile Portekiz'in Benfica takımı arasında yarın yapılacak UEFA Gençlik Ligi müsabakasını yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Monako'da TSİ 17.00'de oynanacak müsabakada Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Bersan Duran yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Fransa Futbol Federasyonundan Abdelkader Faouzi Benchabane olacak.
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