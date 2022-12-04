Uğurcan Çakır'ın eldivenleri Bartın Maden Ocağı'na bağışlandı

Hayat

Koronavirüs gerçeğini yıllar sonra açıkladı: Wuhan'da çalışan bilim insanından itiraf gibi sözler

İki yılı aşkın süredir koronavirüs ile mücadele eden dünya ABD'den gelen haber ile sarsıldı. Bir dönem Çin'de çalışan ABD'li bilim insanı 'koronavirüs gerçeği'ni açıkladı. İşte dünyanın gündemine bomba gibi düşen o sözler...