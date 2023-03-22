Yaşanan maden faciası sonrasında Türkiye’nin her yerinde şehit madenci yakınları için kampanyalar düzenlendiğini söyleyen Bartın Valisi Nurtaç Arslan, “Maden faciası sonrasında 42 madencimizi kaybettik. Olayın yaşanmasından sonra her kesimden insanların madenci yakınlarına yardımda bulundular. Bunlardan biri de Trabzonspor camiası ve oyuncuları oldu. Trabzonsporlu kaleci Uğurcan Çakır’ın 21 Ekim’de Beşiktaş’la oynanan maçta giydiği eldiven madenci ailelerimize yardım amacıyla açık artırmaya çıkartıldı. Bu eldivenler 765 bin TL’ye satıldı. Bu yardım Valiliğimiz yardım hesabına aktarıldı. Biz de bu yardım parasını ailelere ulaştırdık. Bu vesileyle tüm Trabzonspor camiasına, yönetimine ve kalecimiz Uğurcan Çakır’a çok teşekkür ediyoruz. Eldivenlerimizi Valilik binamızda sergiliyoruz” diye konuştu.