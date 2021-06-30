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Ukrayna son dakikada attığı golle çeyrek finale yükseldi

İsveç ile Ukrayna EURO 2020'de son 16 tur maçında karşı karşıya geldi. Ukrayna, uzatmalara giden maçta 120+1. dakikada attığı golle 2-1 galip ayrıldı ve çeyrek finale yükseldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ukrayna son dakikada attığı golle çeyrek finale yükseldi
Artem Dovbyk son dakikada attığı golden sonra büyük sevinç yaşadı.

İsveç ile Ukrayna EURO 2020'de son 16 tur maçında karşı karşıya geldi. Ukrayna, uzatmalara giden maçta 120+1. dakikada attığı golle 2-1 galip ayrıldı ve çeyrek finale yükseldi.

  • Ukrayna, çeyrek finalde İngiltere'nin rakibi olacak.

İsveç-Ukrayna maçının golleri;

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