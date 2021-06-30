Ukrayna son dakikada attığı golle çeyrek finale yükseldi

Fatih Terim'den hazırlık maçında Yedlin'e olay tepki: "Şampiyonluğu kaybettirdi bize"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Dinamo Bükreş ile oynanan hazırlık maçında merkeze doğru atılan taçlara tepki gösterdi. Terim, DeAndre Yedlin'in taç tercihini eleştirirken 'Yüz kere söyledim size, bu bize şampiyonluğu kaybettirdi' ifadesini kullandı.