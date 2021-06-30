Ukrayna son dakikada attığı golle çeyrek finale yükseldi

İsveç ile Ukrayna EURO 2020'de son 16 tur maçında karşı karşıya geldi. Ukrayna, uzatmalara giden maçta 120+1. dakikada attığı golle 2-1 galip ayrıldı ve çeyrek finale yükseldi.
- Ukrayna, çeyrek finalde İngiltere'nin rakibi olacak.
İsveç-Ukrayna maçının golleri;
⚽ GOLL! Yarmolenko'dan ayağının dışıyla müthiş pas! Zinchenko'dan düzgün vuruş! Ukrayna öne geçti!#SWE #UKR #EURO2020 pic.twitter.com/uRokksKqho
⚽ GOLL! Yarmolenko'dan ayağının dışıyla müthiş pas! Zinchenko'dan düzgün vuruş! Ukrayna öne geçti!#SWE #UKR #EURO2020 pic.twitter.com/uRokksKqho— TRT Spor (@trtspor) June 29, 2021
⚽ GOLL! Emil Forsberg yine sahnede! Forsberg'in şutu, savunmaya çarparak ağlara gitti ve İsveç skoru eşitledi.#SWE #UKR #EURO2020 pic.twitter.com/iej3bNQbnK
⚽ GOLL! Emil Forsberg yine sahnede! Forsberg'in şutu, savunmaya çarparak ağlara gitti ve İsveç skoru eşitledi.#SWE #UKR #EURO2020 pic.twitter.com/iej3bNQbnK— TRT Spor (@trtspor) June 29, 2021
⚽ GOOOLLLLL! DOVBYYKKKKK!! 120+1'de golünü atıyor ve Ukrayna çeyrek finale gidiyorrr!! 😯#SWE #UKR #EURO2020 pic.twitter.com/J76JwHMku8
⚽ GOOOLLLLL! DOVBYYKKKKK!! 120+1'de golünü atıyor ve Ukrayna çeyrek finale gidiyorrr!! 😯#SWE #UKR #EURO2020 pic.twitter.com/J76JwHMku8— TRT Spor (@trtspor) June 29, 2021