Ümit Milli Takımı Belarus hazırlıklarına başladı

Ümit Milli Takım,ı salı günü Belarus ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarına İstanbul'da yaptığı antrenmanla başladı.
Ümit Milli Futbol Takımı, 25 Mart Salı günü Pendik Stadı'nda Belarus ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarına İstanbul'da başladı.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre milliler, Alanya'da özel maçta karşılaştığı Kosova'yı 2-1 mağlup ettikten sonra İstanbul'a döndü.
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde salonda başlayan antrenmanda milli oyuncular daha sonra hücum varyasyonları ve sonuçlandırma çalıştı. Ay-yıldızlılar, son bölümde 11'e 11 taktik çalışmayla idmanı tamamladı.
Ümit Milli Takım, yarınki idmanla Belarus maçının hazırlıklarını noktalayacak.