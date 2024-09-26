Ümit Milli Takım'ın yeni hocası resmen açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, yaptığı toplantıda Gökhan Gönül'ün Ümit Millî Takım Teknik Direktörlüğü görevine getirilmesini kararlaştırdı.





A Millî Takım formasını 66 kez giyen Gönül, 2016 Avrupa Şampiyonası finallerinde mücadele eden Ay-Yıldızlı takımımızın da kadrosunda yer almıştı. Bursa Yolspor'da başlayan futbolculuk yaşantısında, profesyonel olarak Gençlerbirliği, Gençlerbirliği ASAŞ, Gençlerbirliği OFTAŞ, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor kulüplerinde oynayan Gökhan Gönül, halen Süper Lig tarihinde en fazla müsabakaya çıkan futbolcular arasında bulunuyor.





Oyunculuk kariyerinde Avrupa kupalarında 76 maçta forma giyen Gönül, Fenerbahçe ile 2 kez Süper Lig, 2 kez Türkiye Kupası, 3 kez de Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Beşiktaş ile de bir kez Süper Lig şampiyonluğunu kazandı.





39 yaşındaki teknik adam, faal futbolculuk yaşantısını noktalamasının ardından bu yılın mart ayından beri Ümit Millî Takım'da yardımcı antrenörlük görevini yürütmekteydi.





TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, Gökhan Gönül'ün Ümit Millî Takım Teknik Direktörlüğü görevine getirilmesine ilişkin şu açıklamayı yaptı:





"Gökhan Gönül, futbolculuğunda elde ettiği uluslararası tecrübeyle, sahip olduğu vizyoner bakış açısı ve futbola dair fikirleriyle bu görevi üstlenecek doğru isimdi. Oyuncu grubumuzu tanıması ve bir süredir onlarla birlikte çalışıyor olması kararımızda etkili oldu. Kendisine güvenimiz tamdır. Gökhan Hocamıza yeni görevinde başarılar diliyoruz."





Yeni görevine ilişkin açıklamalarda bulunan Gökhan Gönül ise, Ümit Millî Takım'ın önemine dikkat çekerek, şunları söyledi:





"Ay-Yıldızlı formanın söz konusu olduğu her kademe büyük bir sorumluluğu beraberinde getirir. Bu noktadan hareketle, A Millî'den önceki son seviye olan Ümit Millî Takımımızdaki görevimi büyük bir titizlikle yerine getireceğim. Futbolculuk kariyerimde edindiğim uluslararası deneyimi ve birlikte çalıştığım birçok yerli-yabancı teknik adamdan öğrendiklerimi en doğru şekilde Ümit Millî Takım'daki oyuncularımıza aktarıp gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyorum. Oyuncu grubumuzla bir süredir beraber olmamın çalışmalarımızda bize avantaj sağlayacağı inancındayım."



