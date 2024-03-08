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Spor

Fenerbahçe deplasmanda Union SG'yi mağlup etti |ÖZET

UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Fenerbahçe deplasmanda Union SG'yi 3-0 mağlup etti. Temsilcimize galibiyeti getiren golü 20. dakikada Michy Batshuayi, 84. dakikada Jayden Oosterwolde ve 90+4. dakikada Dusan Tadic kaydetti. Çağlar Söyüncü maçın 33. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi. Union SG - Fenerbahçe maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

00:55 - 8/03/2024 Cuma
Güncelleme: 01:14 - 8/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Sarı-lacivertliler avantajı kaptı.
Sarı-lacivertliler avantajı kaptı.

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Union SG'yi 3-0 mağlup etti.


Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü 20. dakikada Michy Batshuayi, 84. Jayden Oosterwolde ve 90+4. dakikada Dusan Tadic (P) kaydetti.


Milli oyuncu Çağlar Söyüncü maçın 33. dakikasında sakatlanarak yerini Ferdi Kadıoğlu'na bıraktı.


Belçika temsilcisinde Union SG'de sarı kart gören Mohamed Amoura, rövanş maçında cezalı duruma düştü.


Rövanş karşılaşması 14 Mart Perşembe günü saat 20.45'te Ülker Stadyumu'nda oynanacak.


UNİON SG - FENERBAHÇE MAÇ SONUCU

UNİON SG - FENERBAHÇE MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI

16. dakikada sağdan kazanılan korner atışında Amoura kale sahası önüne ortaladı. Savunmanın arasından yükselen Nilsson'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

20. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Sağdan kazanılan serbest vuruşta Cengiz Ünder kale sahası önüne topu ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Çağlar Söyüncü, meşin yuvarlağı kafayla müsait pozisyondaki Batshuayi'ye indirdi. Kale sahasının sağ çaprazındaki Batshuayi, düzelterek yaptığı sert vuruşta topu filelere gönderdi.

36. dakikada İsmail Yüksek'in pasıyla orta sahada meşin yuvarlakla buluşan Ferdi Kadıoğlu, rakip ceza sahasına gelerek yerden şutunu çekti. Top az farkla yandan dışarı çıktı.

44. dakikada topla rakip ceza sahası önüne gelen Szymanski'nin pasında topla buluşan Fred'in uzaktan sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta gitti.

Müsabakanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

UNİON SG - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

Union SG - Fenerbahçe maçının özetini izlemek için

UEFA KONFERANS LİGİ SONUÇLARI


#Fenerbahçe
#Union Saint-Gilloise
#UEFA Avrupa Konferans Ligi
35 dakika önce
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