Uruguay'ın kadrosunda Süper Lig'den 3 isim

Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak Uruguay Milli Futbol Takımı'nın kadrosu belli oldu.
Teknik direktör Diego Alonso'nun açıkladığı 26 kişilik kadroda, Galatasaraylı Fernando Muslera ve Lucas Torreira ile Trabzonspor'dan Maxi Gomez bulunurken, Fenerbahçeli Diego Rossi yer almadı.
H Grubu'nda Gana, Portekiz ve Güney Kore ile karşılaşacak Uruguay'ın kadrosunda şu isimler bulunuyor:
- Kaleci: Fernando Muslera (Galatasaray), Sergio Rochet (Nacional), Sebastian Sosa (Independiente)
- Savunma: Ronald Araujo (Barcelona), Sebastian Coates (Sporting Lisbon), Martin Caceres (LA Galaxy), Guillermo Varela (Flamengo), Matias Vina (Roma), Mathias Olivera (Napoli), Jose Maria Gimenez (Atletico Madrid), Diego Godin (Velez Sarsfield), Jose Luis Rodriguez (Nacional)
- Orta saha: Lucas Torreira (Galatasaray), Matias Vecino (Lazio), Rodrigo Bentancur (Tottenham), Manuel Ugarte (Sporting Lizbon), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo), Nicolas de la Cruz (River Plate), Federico Valverde (Real Madrid), Facundo Pellistri (Manchester United), Agustin Canobbio (Athletico Paranaense), Facundo Torres (Orlando)
- Forvet: Luis Suarez (Nacional), Darwin Nunez (Liverpool), Maxi Gomez (Trabzonspor), Edinson Cavani (Valencia).
Uruguay'ın Dünya Kupası kadrosu açıklandı.
✅Muslera
✅Torreira
✅Maxi Gomezpic.twitter.com/fERscKlYzy
Uruguay'ın Dünya Kupası kadrosu açıklandı.