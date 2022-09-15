Spor Utku Yuvakuranın babasından açıklama Beşiktaş çok yanlış yaptı
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Utku Yuvakuran'ın babasından açıklama: Beşiktaş çok yanlış yaptı

Beşiktaş'ta Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) listesine bildirilmeyen kaleci Utku Yuvakuran'ın babası Semih Yuvakuran, siyah-beyazlıların aldığı bu kararı eleştirdi. Yuvakuran, "Ersin gidecek dediler, devam edince de Utku'yu gözden çıkardılar" dedi.

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Utku Yuvakuranın babası Semih Yuvakuran, oğlunun Beşiktaştaki durumu için neler söyledi?
Utku Yuvakuran'ın Beşiktaş ile sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona eriyor.

Semih Yuvakuran, oğlu Utku Yuvakuran'ın Beşiktaş'taki durumu hakkında konuştu.

Utku'nun TFF'ye bildirilen takım kadro listesinde olmamasına tepki gösteren Baba Yuvakuran, "Beşiktaş yanlış yaptı" dedi.

Radyospor'a konuşan Semih Yuvakuran'ın açıklamaları şöyle:

  • "Transfer döneminde biz kiralık gitmek istedik, izin verilmedi. 'Utku bize lazım' denildi... Çok iyi takımlarla görüştük, yine izin verilmedi. Her seferinde, 'Ersin transfer olacak, Utku bize lazım' dediler... Ersin devam edince de Utku'yu gözden çıkardılar, bence çok yanlış yaptılar. Tabii ki Utku'nun morali bozuk, siz bu takıma en zor haftalarda katkı vermişsiniz, kazanılan şampiyonlukta emeğiniz var. Utku'nun en büyük şanssızlığı iyi giderken koronavirüse yakalanmasıydı. Hazırlık maçında bile şans vermediğiniz bir oyuncuyu değerlendireceğiz diyorsunuz, hayırlısı olsun..."

Utku Yuvakuran ve babası Semih Yuvakuran
Utku Yuvakuran ve babası Semih Yuvakuran

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