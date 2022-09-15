Utku Yuvakuran'ın babasından açıklama: Beşiktaş çok yanlış yaptı

Semih Yuvakuran, oğlu Utku Yuvakuran'ın Beşiktaş'taki durumu hakkında konuştu.
Utku'nun TFF'ye bildirilen takım kadro listesinde olmamasına tepki gösteren Baba Yuvakuran, "Beşiktaş yanlış yaptı" dedi.
Radyospor'a konuşan Semih Yuvakuran'ın açıklamaları şöyle:
- "Transfer döneminde biz kiralık gitmek istedik, izin verilmedi. 'Utku bize lazım' denildi... Çok iyi takımlarla görüştük, yine izin verilmedi. Her seferinde, 'Ersin transfer olacak, Utku bize lazım' dediler... Ersin devam edince de Utku'yu gözden çıkardılar, bence çok yanlış yaptılar. Tabii ki Utku'nun morali bozuk, siz bu takıma en zor haftalarda katkı vermişsiniz, kazanılan şampiyonlukta emeğiniz var. Utku'nun en büyük şanssızlığı iyi giderken koronavirüse yakalanmasıydı. Hazırlık maçında bile şans vermediğiniz bir oyuncuyu değerlendireceğiz diyorsunuz, hayırlısı olsun..."