Valerien Ismael sisteme uygun isimler arıyor

Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile sistem değişikliğine gitmesi, transfer süreçlerini de etkileyecek. Siyah-beyazlılar, takıma yapacağı takviyelerde 3-4-3 sistemine uygunlukları göz önünde bulunduracak. Beşiktaş yönetimi, Benfica’nın Belçikalı stoperi Jan Vertonghen ve Werder Bremen’in Sırp stoperi Milos Veljkovic’i gündemine aldı.

Bedavaya alma planı

Vida’nın sözleşme durumunun belirsizliğini koruması, Beşiktaş’ı tecrübeli bir stoper arayışına itti. Jan Vertonghen ön plana çıkarken, 34 yaşındaki oyuncunun 1 yıl daha Benfica ile sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş, bu konuda bonservissiz şekilde tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.

3’lü sisteme uygun bir diğer isim olan Veljkovic’in ise sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor.

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1.89 boyundaki Jan Vertonghen, sol ayağını kullanıyor.

Forvete Olunga

Forvet raporunda Katar ekibi Al-Duhail’de forma giyen Michael Olunga dikkat çekti. Kenyalı futbolcu, 24 maçta 25 gol kaydetti.

Olunga'nın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 7 milyon Euro.