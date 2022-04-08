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Valerien Ismael sisteme uygun isimler arıyor

Yeni teknik direktörü ile 3-4-3’e geçen Beşiktaş’ta, stoper için Benfica’dan Vertonghen ve Werder Bremen’den Veljkovic öne çıkarken, golcü olarak Al-Duhail’de forma giyen Olunga listeye alındı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Valerien Ismael sisteme uygun isimler arıyor
Valerine Ismael, Trabzonspor maçındaki performansıyla taraftara umut oldu.

Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile sistem değişikliğine gitmesi, transfer süreçlerini de etkileyecek. Siyah-beyazlılar, takıma yapacağı takviyelerde 3-4-3 sistemine uygunlukları göz önünde bulunduracak. Beşiktaş yönetimi, Benfica’nın Belçikalı stoperi Jan Vertonghen ve Werder Bremen’in Sırp stoperi Milos Veljkovic’i gündemine aldı.

Bedavaya alma planı

Vida’nın sözleşme durumunun belirsizliğini koruması, Beşiktaş’ı tecrübeli bir stoper arayışına itti. Jan Vertonghen ön plana çıkarken, 34 yaşındaki oyuncunun 1 yıl daha Benfica ile sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş, bu konuda bonservissiz şekilde tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.

3’lü sisteme uygun bir diğer isim olan Veljkovic’in ise sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor.

1.89 boyundaki Jan Vertonghen, sol ayağını kullanıyor.
1.89 boyundaki Jan Vertonghen, sol ayağını kullanıyor.

Forvete Olunga

Forvet raporunda Katar ekibi Al-Duhail’de forma giyen Michael Olunga dikkat çekti. Kenyalı futbolcu, 24 maçta 25 gol kaydetti.

Olunga'nın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 7 milyon Euro.
Olunga'nın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 7 milyon Euro.

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