Van Bronckhorst'tan reaksiyon vurgusu: 'Çok önemliydi'

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 7. hafta karşılaşmasında Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.





Galibiyetin ardından teknik direktör Giovanni van Bronckhorst basın toplantısında soruları yanıtladı.





Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst şöyle konuştu:

'Önemli olan 3 puandı'

"Zor bir maç oldu. Maçın başladığından beri Kayserispor, bire bir oynamayı isteyen bir görüntü verdi. İlk yarıda zorlandık. İkinci yarıda daha iyiydik. İlk gol çok önemliydi. Golden sonra maçı kontrol ettik ve alanları daha iyi kullandık. Önemli olan 3 puandı ve kazandık."





'Frankfurt ve Gaziantep maçlarına hazırlanacağız'

"Oyuncularımız ve taraftarımız için üzücü bir sonuçtan sonra gösterdiğimiz reaksiyon önemliydi. Taraftarımız bizim için çok önemli, onları bugün mutlu ettik. Önümüzdeki Frankfurt ve Gaziantep maçlarına hazırlanacağız."

'Herkes üzerine düşeni yaptı'

"Geride bire bir oynadığımız çok zaman oldu. Kendi oyunumuzu oynadık, çok çalıştık. Zaman zaman başarının yolu çok gol atmak ve gol yememekten geçer. Bugün hiç gol yemedik ve 3 gol attık. Herkes üzerine düşeni yaptı. Zor bir rakibe karşı iyi bir oyunla galip geldik."



























