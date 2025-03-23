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Vedat Albayrak'tan altın madalya

Vedat Albayrak'tan altın madalya

10:3523/03/2025, Pazar
AA
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Vedat Albayrak bayrağımızı Tiflis'te dalgalandırdı.
Vedat Albayrak bayrağımızı Tiflis'te dalgalandırdı.

Milli judocu Vedat Albayrak, Gürcistan düzenlenen Tiflis Grand Slam'da altın madalya elde etti.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre başkent Tiflis'teki organizasyonun ikinci gününde 81 kilo mücadeleleri yapıldı.


Milli judocu Vedat Albayrak, ilk turda Bulgar Georgi Gramatikov, ikinci turda Gürcü Vladimir Akhalkatsi, çeyrek finalde Fransız Arnaud Aregba ve yarı finalde de Gürcü Irakli Beroshvili'yi yenerek finale yükseldi.


Finalde Moldovalı Petru Pelivan'ı mağlup eden Vedat Albayrak, organizasyonda kürsünün en üst basamağında yer aldı.





#Gürcistan
#Vedat Albayrak
#Tiflis

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