Vida'nın yerine Romain Saiss

Beşiktaş, yeni sezon için kadro planlaması yaparken, teknik direktör Valerien İsmael’in taleplerine göre hareket ediyor. 3’lü savunma oynatan Fransız teknik adamın verdiği transfer listesi için çalışan siyah-beyazlı yönetim, savunma bölgesine en az 2 takviye yapacak. Beşiktaş özellikle Domagoj Vida’nın ayrılmasından sonra stopere tecrübeli bir isim arıyor.

Yerli isimlerden birçoğu ile görüşme halinde olan siyah-beyazlılar, yabancı olarak da aradığı ismi İngiltere’de buldu. Beşiktaş, Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren Romain Saiss için harekete geçti. Valerien İsmael’in yakından tanıdığı 32 yaşındaki oyuncu için teklif yapıldığı ve beklemeye geçildiği öğrenildi. Yöneticiler, Saiss’in menajerinden gelecek habere göre hareket edecek.

REKLAM

Wolverhampton’dan ayrılma kararı alan Saiss’e 4-5 kulüpten daha teklif geldiği, kararını ise kısa süre içinde vereceği belirlendi.

1.88 boyundaki Romain Saiss, sol ayağını kullanıyor.

Bonservisi elinde

Faslı oyuncuyu Beşiktaş için cazip kılan birkaç neden bulunuyor. Öncelikle 3’lü savunmaya aşina olması ve sol ayaklı olması teknik direktör Valerien İsmael’in tercihini büyük oranda etkiledi. İkincisi ise Saiss’in bonservisinin elinde olması.

Maddi olarak sıkıntılı bir süreçten geçen ve uygun bütçeli bir takım yapmak isteyen siyah-beyazlılar, bu tarz oyuncuları kadroya katmak istiyor.

Bu sezon Premier Lig’de 31 maça çıkan Romain Saiss, rakip ağlara 2 gol gönderdi. Faslı stoperin adı geçtiğimiz sezonun başında da Beşiktaş ile anılmıştı. O dönemde de bonservisi elinde olan yıldız futbolcu, Wolverhampton’a 1 yıllık imza atmış ve takımında kalmayı tercih etmişti.

REKLAM