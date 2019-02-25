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Vodafone Park'ta Tolgay Arslan'a büyük tepki

Devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arslan, derbi öncesinde Vodafone Park'ta ıslıklandı. Öte yandan bazı Beşiktaşlı taraftarlar ellerindeki dürümlerle Tolgay Arslan'a göndermede bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tolgay Arslan.

Tolgay Arslan.

Fotoğraf: Cemal YURTTAŞ

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinden önce Vodafone Park'ta Tolgay Arslan gerginliği yaşandı. 28 yaşındaki oyuncu Fenerbahçeli taraftarların bulunduğu tribüne doğru yumruk şov yapmaya giderken siyah beyazlı taraftarlardan ıslık sesleri yükseldi.

Fenerbahçe'ye transferi sonrasında Beşiktaş ile ilgili olumsuz açıklamalar yapan Tolgay Arslan, bu sebeple siyah beyazlı taraftarların tepkisini çekmişti. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, karşılaşma öncesindeki yumruk şovuyla da tribünlerde gerginlik yaşanmasına neden oldu.

Öte yandan bazı Beşiktaşlı taraftarlar ellerindeki dürümlerle Tolgay Arslan'a göndermede bulundu.

  • Hatırlanacağı üzere Tolgay Arslan'ın Başakşehir ile oynanan karşılaşmanın devre arasında dürüm yediği ve konuyla ilgili teknik heyetle arasında tartışmanın yaşadığı ve kadro dışı kaldığı iddia edilmişti.

Beşiktaşlı taraftarlar Tolgay Arslan'a 'dürümcü' atkılarıyla tepki gösterdi.
Beşiktaşlı taraftarlar Tolgay Arslan'a 'dürümcü' atkılarıyla tepki gösterdi.
DHA

Beşiktaşlı taraftarlar Tolgay Arslan'a 'dürümcü' atkılarıyla tepki gösterdi.
Beşiktaşlı taraftarlar Tolgay Arslan'a 'dürümcü' atkılarıyla tepki gösterdi.
DHA

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