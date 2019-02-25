Vodafone Park'ta Tolgay Arslan'a büyük tepki

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinden önce Vodafone Park'ta Tolgay Arslan gerginliği yaşandı. 28 yaşındaki oyuncu Fenerbahçeli taraftarların bulunduğu tribüne doğru yumruk şov yapmaya giderken siyah beyazlı taraftarlardan ıslık sesleri yükseldi.

Fenerbahçe'ye transferi sonrasında Beşiktaş ile ilgili olumsuz açıklamalar yapan Tolgay Arslan, bu sebeple siyah beyazlı taraftarların tepkisini çekmişti. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, karşılaşma öncesindeki yumruk şovuyla da tribünlerde gerginlik yaşanmasına neden oldu.

Öte yandan bazı Beşiktaşlı taraftarlar ellerindeki dürümlerle Tolgay Arslan'a göndermede bulundu.