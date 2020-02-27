Volkan Babacan'ın menajerinden Beşiktaş açıklaması

Sezon sonu Beşiktaş'a transfer olacağı iddia edilen Volkan Babacan'ın menajeri Ahmet Bulut, siyah-beyazlı kulüp ile görüşmediklerini açıkladı. Bulut, 31 yaşındaki eldivenin Medıpol Başakşehir ile 1 yıl daha sözleşmeleri olduğunu söyledi.

"İddialar doğru değil"

NTV'ye konuşan Ahmet Bulut, "Beşiktaş ile görüşmemiz olmadı. Volkan'ın takımı ile kontratı devam ediyor. Beşiktaş ile sezon sonu için anlaştığımız iddiaları doğru değil. Bu transferin olması için önce kulüplerin anlaşması gerekiyor. Kulüpler arasında da böyle bir anlaşma olsaydı, bilgisi bize de verilirdi" ifadelerini kullandı.