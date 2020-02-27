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Volkan Babacan'ın menajerinden Beşiktaş açıklaması

Menajer Ahmet Bulut, Başakşehir'in tecrübeli kalecisi Volkan Babacan'ın Beşiktaş'a transfer olacağı iddiasını yalanladı.

Haber Merkezi Diğer
Başakşehir'de 6. yılını geçiren Volkan Babacan, son 2 sezonda formasını Mert Günok'a kaptırdı.

Başakşehir'de 6. yılını geçiren Volkan Babacan, son 2 sezonda formasını Mert Günok'a kaptırdı.

Fotoğraf: IHA

Sezon sonu Beşiktaş'a transfer olacağı iddia edilen Volkan Babacan'ın menajeri Ahmet Bulut, siyah-beyazlı kulüp ile görüşmediklerini açıkladı. Bulut, 31 yaşındaki eldivenin Medıpol Başakşehir ile 1 yıl daha sözleşmeleri olduğunu söyledi.

"İddialar doğru değil"

NTV'ye konuşan Ahmet Bulut, "Beşiktaş ile görüşmemiz olmadı. Volkan'ın takımı ile kontratı devam ediyor. Beşiktaş ile sezon sonu için anlaştığımız iddiaları doğru değil. Bu transferin olması için önce kulüplerin anlaşması gerekiyor. Kulüpler arasında da böyle bir anlaşma olsaydı, bilgisi bize de verilirdi" ifadelerini kullandı.

  • Kaleyi Mert Günok'a kaptıran Volkan Babacan, geçen sezon 5 bu sezon ise sadece 4 karşılaşmada takımının kalesini korudu.

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