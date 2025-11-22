Yeni Şafak
Volkan Demirel yenilgi sonrası Galatasaraylı yıldızı işaret etti: 'Oyuna girişi etkili oldu'

23:1722/11/2025, Cumartesi
G: 22/11/2025, Cumartesi
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, Galatasaray karşısında alınan 3-2'lik mağlubiyetin ardından konuştu. Rakibini tebrik eden Demirel, "İlk yarı istediğimizi yaptık. İkinci yarıdaki pozisyon gol olsa başka bir şey konuşabilirdik." dedi.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig 13. haftasında konuk olduğu Galatasaray'a 3-2 mağlup oldu.


Yenilginin ardından teknik direktör Volkan Demirel basın toplantısında soruları yanıtladı.


Volkan Demirel'in açıklamaları şu şekilde;
'Yenecek durumdaydık'

"İlk yarı evet, istediğimiz gibi planladığımız gibi gitti. İkinci yarı Tongya'nın golü olsa istediğimiz gibi gidecekti. Hep anlattık, kenar ortalar... İlkay'ın oyuna girmesi maçın çözümüydü. İlkay'ın girmesiyle topla buluşmaları iyi yaptı. Vallahi berabere kalmadığımız için üzülüyoruz. Yenecek durumdaydık. Birçok pozisyon yakaladık. Galatasaray'u bu sezon burada bu kadar zorlayan, bu kadar pozisyona giren ilk takım olduk. Hem lige hem Şampiyonlar Ligi'ne uygun oyuncuları var. Ekibimi tebrik ediyorum, üzgünler. İyi yoldayız. Umuyorum ki önümüzdeki haftalarda daha istenen sıralamalara geliriz."


'Arka arkaya yediğimiz goller boynumuzu büktü'

"Galatasaray rakibimiz değil. Şimdi haftaya cuma, rakibimiz Kocaelispor ile oynayacağız. Buna benzer bir atmosfer olacak. Buradaki oyunu tekrarlayacağımızı düşünüyorum. Anlattığımızda anlayan oyuncularım var. Oyunculara söyledim, iyi yoldayım. Kısa zaman oldu. Antalya kampında bu oyunla alakalı konuşmadık, bugünkü oyun farklıydı. Arka arkaya yediğimiz goller boynumuzu büktü. Mücadeleden yana sıkıntı yok."


'İlkay'ın girişi çok etkili oldu'

"Bence İlkay'ın girişi Galatasaray'ın oyununda çok etkili oldu. Galatasaray'ın kenar ortalarından pozisyona girdiğini biliyorduk. Bize karşı da girdiler. Galatasaray ile oynuyorsunuz, yakaladığınız pozisyonları değerlendirmeniz lazım. İlk yarı istediğimizi yaptık. İkinci yarıdaki pozisyon gol olsa başka bir şey konuşabilirdik. Galatasaray'ı tebrik ediyorum."




#Gençlerbirliği
#Volkan Demirel
#Galatasaray
