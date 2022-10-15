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Volkan Demirel: En büyük şey ölüm

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Karagümrük maçı öncesi Bartın'da yaşanan maden patlamasında hayatını kaybeden işçilerin ailelerine başsağlığı diledi. Demirel, "Bugün futbol adına konuşmaktansa, hep beraber Bartın'a neler yapabiliriz onları konuşmamız gerekiyor" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Volkan Demirelin Karagümrük maçı öncesi açıklamaları
Volkan Demirel

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Karagümrük'e konuk olan Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel, karşılaşma öncesi yayıncı kuruluş mikrofonuna konuştu.

Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle üzüntüsünü dile getiren 40 yaşındaki teknik adam, futbol konuşmanın yersiz olduğunu söyledi.

"Bartın'a neler yapabiliriz onları konuşmamız gerekiyor"


Volkan Demirel, "Bartın'daki patlamadan dolayı tüm şehit ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralı kardeşlerimize ve abilerimize şifalar diliyorum. Bu tarz durumlarına artık son bulması gerektiğini düşünüyorum. En büyük şey ölüm. Bu ölümleri duyunca da üzülüyoruz. Bugün futbol adına konuşmaktansa hep beraber Bartın'a neler yapabiliriz onları konuşmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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