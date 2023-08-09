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Spor

Weghorst Hoffenheim'da

Hoffenheim, Burnley forması giyen Hollandalı forvet Wout Weghorst'u sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını açıkladı.

11:32 . 9/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro.

Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro.

Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim, Hollandalı forvet Wout Weghorst'u kadrosuna kattı.


Alman ekibi, Burnley'den Weghorst'u 1 yıllığına kiraladığını duyurdu.


Weghorst, geçtiğimiz sezona Beşiktaş'ta başlayıp devre arasında sözleşmesinde bulunan maddeyi kullanarak İngiliz devi Manchester United'a kiralık olarak transfer olmuştu.


Manchester United'ta istenileni veremeyen Hollandalı toplamda 20 maça çıkıp 2 gol 1 asistlik katkı sağladı.


İngiliz ekibi, bu performanstan dolayı satın alma opsiyonunu kullanmayıp oyuncuyla yollarını ayırmıştı.


Hoffenheim, Wout Weghorst'u bu video ile duyurdu:





#Wout Weghorst
#Hoffenheim
#Transfer
#Almanya Bundesliga
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