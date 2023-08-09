Weghorst Hoffenheim'da

Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro.
Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim, Hollandalı forvet Wout Weghorst'u kadrosuna kattı.
Alman ekibi, Burnley'den Weghorst'u 1 yıllığına kiraladığını duyurdu.
Weghorst, geçtiğimiz sezona Beşiktaş'ta başlayıp devre arasında sözleşmesinde bulunan maddeyi kullanarak İngiliz devi Manchester United'a kiralık olarak transfer olmuştu.
Manchester United'ta istenileni veremeyen Hollandalı toplamda 20 maça çıkıp 2 gol 1 asistlik katkı sağladı.
İngiliz ekibi, bu performanstan dolayı satın alma opsiyonunu kullanmayıp oyuncuyla yollarını ayırmıştı.