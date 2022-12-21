Spor Kartalda 4 isim için karar vakti
FUTBOL FUTBOL

Kartal'da 4 isim için karar vakti

Hazırlıklarını tamamlayarak Süper Lig ve kupaya konsantre olan Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun planları da yapılıyor. Siyah-beyazlı kulüp, Weghorst, Redmond, Tayfur Bingöl ve Josef'in sözleşmelerini yenilemek için son kararı verecek.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Weghorst, Redmond, Tayfur Bingöl ve Josef Beşiktaşta kalacak mı?
Siyah-beyazlı futbolcuların gol sevinci.

Bugün Şanhurfasporla kupa maçına, hafta sonu da Gaziantep FK ile lig maçına çıkacak olan Beşiktaş'ta iç transfere yönelik hamleler de yapılıyor. Teknik direktör Şenol Güneş, hazırlık kampı ve Dünya Kupası'm izledikten sonra bu konuda kapsamlı bir rapor hazırladı.

Weghorst ile yola devam etmek isteyen yönetim, Hollandalı golcünün satın alma opsiyonunu düşürmeyi planlıyor. Beşiktaşlı yöneticiler, 30 yaşındaki oyuncu için İngiliz ekibi Burnley ile pazarlık yaparak 10 milyon euro olan bonservis bedelini 5-6 milyon euro seviyesine indirmek için yoğun bir mesai harcayacak.

Tayfur için hamle

Beşiktaş'ta geleceği tam olarak belli olmayan Redmond'da fikirler olumluya doğru döndü. Sezon başında 1 yıllık kontrat imzalayarak Beşiktaş'a gelen Redmond'un geleceğini kalan bölümde oynayacağı maçlar belirleyecek.

Tayfur Bingöl'ün de takımda kalması planlanıyor. Sezon başında Alanyaspor'dan kiralanan tecrübeli futbolcunun alınması için önümüzde günlerde Akdeniz ekibiyle pazarlık masasına oturulacak.

Sakatlıktan çıkan Josef de Souza'nın kaderini ise ligde kalan maçlarda ortaya koyacağı performans belirleyecek.

Kartal'da 3 isim göze girdi
SPOR
Kartal'da 3 isim göze girdi

Redmond kendini buldu
SPOR
Redmond kendini buldu


Dünya Kupasının balon 11i

Dünya Kupası'nın
'balon 11'i

Ronaldo ile birlikte şampiyon Arjantin'den de bir isim en kötüler arasında.
Kusursuz organizasyon

Kusursuz organizasyon

Katar, Avrupa'nın söylemlerini boşa çıkardı
Alkol yasağı huzur getirdi

Alkol yasağı
huzur getirdi

Katar'ın turnuvadaki tedbirleri dünyaya örnek oldu.
Rekor kırıldı

Rekor kırıldı

​Dünya Kupası'nda tribünler doldu taştı.
Güvenlik <br>üst seviyedeydi

Güvenlik
üst seviyedeydi

​Katar'da, Türk polisi ve askeri görev yaptı.
Şampiyon gibi

Şampiyon gibi

​Fas Milli Takımı'na coşkulu karşılama.
Şikayetçi olmadı

Şikayetçi olmadı

Saldırıya uğrayan Altay kalecisinden şaşırtan karar.
'Hazırım'

'Hazırım'

​Fatih Terim'den dönüş sinyali.
'İyi futbol oynadık'

'İyi futbol oynadık'

​Jorge Jesus, İstanbulspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Rahat turladı

Rahat turladı

​Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti.
Sürprize izin vermedi

Sürprize izin vermedi

​Başakşehir, Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.
Antalyaspor son 16'da

Antalyaspor son 16'da

Türkiye Kupası'nda ​Antalyaspor, Manisa FK'yı 1-0 mağlup etti.
'Yolumuza devam<br>etmek istiyoruz'

'Yolumuza devam
etmek istiyoruz'

Rıza Çalımbay, Esenler Erokspor galibiyeti sonrası konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.