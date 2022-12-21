Kartal'da 4 isim için karar vakti

Bugün Şanhurfasporla kupa maçına, hafta sonu da Gaziantep FK ile lig maçına çıkacak olan Beşiktaş'ta iç transfere yönelik hamleler de yapılıyor. Teknik direktör Şenol Güneş, hazırlık kampı ve Dünya Kupası'm izledikten sonra bu konuda kapsamlı bir rapor hazırladı.

Weghorst ile yola devam etmek isteyen yönetim, Hollandalı golcünün satın alma opsiyonunu düşürmeyi planlıyor. Beşiktaşlı yöneticiler, 30 yaşındaki oyuncu için İngiliz ekibi Burnley ile pazarlık yaparak 10 milyon euro olan bonservis bedelini 5-6 milyon euro seviyesine indirmek için yoğun bir mesai harcayacak.

Tayfur için hamle

Beşiktaş'ta geleceği tam olarak belli olmayan Redmond'da fikirler olumluya doğru döndü. Sezon başında 1 yıllık kontrat imzalayarak Beşiktaş'a gelen Redmond'un geleceğini kalan bölümde oynayacağı maçlar belirleyecek.

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Tayfur Bingöl'ün de takımda kalması planlanıyor. Sezon başında Alanyaspor'dan kiralanan tecrübeli futbolcunun alınması için önümüzde günlerde Akdeniz ekibiyle pazarlık masasına oturulacak.

Sakatlıktan çıkan Josef de Souza'nın kaderini ise ligde kalan maçlarda ortaya koyacağı performans belirleyecek.

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