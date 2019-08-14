Wilfried Bony 4. Lig takımıyla idmana çıkıyor

İngiliz ekibi Swansea ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Fildişi Sahilli golcü Wilfried Bony, henüz kendisine takım bulamadı.

Adı hemen hemen her transfer döneminde Türk kulüpleriyle anılan 30 yaşındaki futbolcunun İngiltere 4. Lig ekiplerinden Newport County ile idmanlara çıktığı öğrenildi.

Yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği merak konusu olan oyuncunun formunu korumak adına bu kararı aldığı aktarıldı.

Wilfried Bony, 2014-2015 sezonu devre arasında 32.3 milyon euro bonservis bedeliyle Manchester City'e transfer olmuştu. Kariyerinde toplam 321 kulüp maçına çıkan yıldız futbolcu 150 gol atarken 39 da asist kaydetti.