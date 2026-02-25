Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Yapay zekâ ihtimal vermedi: Juventus-Galatasaray skor tahmini dikkat çekti

Yapay zekâ ihtimal vermedi: Juventus-Galatasaray skor tahmini dikkat çekti

20:2825/02/2026, Çarşamba
G: 25/02/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
İlk maçtan kare.
İlk maçtan kare.

Galatasaray deplasmanda Juventus ile karşılaşacak. 5-2'lik skor avantajıyla sahaya çıkacak olan sarı-kırmızılılar tur peşinde. Yapay zekâ girilen veriler sonucunda tur atlayacak takımı açıkladı.

Galatasaray, 5-2 kazandığı ilk maçın rövanşında UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus ile karşı karşıya gelecek.

Yapay zekâ girilen veriler doğrultusunda yapılan tahminlerde, sarı-kırmızılı ekibin tur atlayan taraf olacağı öngörüldü.

Skor tahminlerinde ise ChatGPT mücadeleyi 1-1 olarak değerlendirirken, Gemini 2-1 Juventus galibiyeti ve Grok 1-1 beraberlik skor tahmininde bulundu.

Bu sonuçların ardından Galatasaray adını son 16'ya yazdıracak.




#Galatasaray
#Juventus
#UEFA Şampiyonlar Ligi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli bayram ikramiyesi belli oldu mu? 2026 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Son dakika gelişmeler