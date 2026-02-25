Yapay zekâ ihtimal vermedi: Juventus-Galatasaray skor tahmini dikkat çekti

Galatasaray, 5-2 kazandığı ilk maçın rövanşında UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus ile karşı karşıya gelecek.

Yapay zekâ girilen veriler doğrultusunda yapılan tahminlerde, sarı-kırmızılı ekibin tur atlayan taraf olacağı öngörüldü.

Skor tahminlerinde ise ChatGPT mücadeleyi 1-1 olarak değerlendirirken, Gemini 2-1 Juventus galibiyeti ve Grok 1-1 beraberlik skor tahmininde bulundu.