Yapay zekâ ihtimal vermedi: Juventus-Galatasaray skor tahmini dikkat çekti

Galatasaray deplasmanda Juventus ile karşılaşacak. 5-2'lik skor avantajıyla sahaya çıkacak olan sarı-kırmızılılar tur peşinde. Yapay zekâ girilen veriler sonucunda tur atlayacak takımı açıkladı.
Galatasaray, 5-2 kazandığı ilk maçın rövanşında UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus ile karşı karşıya gelecek.
Yapay zekâ girilen veriler doğrultusunda yapılan tahminlerde, sarı-kırmızılı ekibin tur atlayan taraf olacağı öngörüldü.
Skor tahminlerinde ise ChatGPT mücadeleyi 1-1 olarak değerlendirirken, Gemini 2-1 Juventus galibiyeti ve Grok 1-1 beraberlik skor tahmininde bulundu.
Bu sonuçların ardından Galatasaray adını son 16'ya yazdıracak.