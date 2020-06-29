SÜPER LİG

Yazık oluyor: Uyduruk penaltı tüm hayalleri çaldı gitti

Trabzon yerel medyası, Ankaragücü beraberliği sonrasında hakem hatalarına dikkat çekti. Taka gazetesi, “Sene yine 2010-11! Abdulkadir Bitigen uyduruk penaltı ile yine tüm hayalleri çaldı gitti” derken, Sonnokta gazetesi, “Bu hikayede yanan biz olduk” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv

Fotoğraf: Arşiv

Süper Lig’de Alanyaspor’un ardından Ankaragücü ile de berabere kalarak şampiyonluk yolunda 4 önemli puan kaybeden ve zirveyi Başakşehir’e kaptıran Trabzonspor’da tüm takım ve şehir sessizliğe büründü. Yerel medya ise Ankaragücü beraberliği sonrası “Şampiyonluk kaçıyor” yorumlarını yaptı. Alanyaspor’un ardından Ankaragücü ile de berabere kalarak iki haftada 4 puanı rakiplerine kaptıran bordo-mavililerde sessizlik hakim. Trabzon’da yerel medya ise Ankaragücü mağlubiyetinin ardından hakem hatalarına dikkat çekerken, şampiyonlukla ilgili olarak, “Şampiyonluk kaçıyor” yorumlarını yaptı.

Karadeniz gazetesi, “Şampiyonluk yolunda 1-1 eriyoruz”, Alanya’da son saniyede 2 puan bırakan Trabzonspor, Ankaragücü karşısında da önemli bir kayıp yaşadı. Fırtına, hakem Abdulkadir Bitigen’in skandal penaltı kararı verdiği maçta ligin dibindeki Ankaragücü ile Akyazı’da berabere kaldı” ifadelerini kullandı.

YAZIK OLUYOR

Günebakış gazetesi, “Şampiyonluk kaçıyor!”, “Geçtiğimiz hafta Alanya deplasmanında 2 puan bırakan Trabzonspor, bu hafta kendi sahasında Ankaragücü karşısında da 2 puan bırakınca şampiyonluk yolunda büyük yara aldı” derken, Taka gazetesi, “Sene yine 2010-11!”, “Abdulkadir Bitigen uyduruk penaltı ile yine tüm hayalleri çaldı gitti” dedi. Sonnokta gazetesi, “Bu hikayede yanan biz olduk”, “Yazık oluyor bu büyük taraftara” başlıklarını atarken, Kuzey Ekspres gazetesi, “Ankaragücü, Trabzon’un yoluna taş koydu!”, “Bordo-mavililer deplasmanda Alanyaspor’dan sonra kendi sahasında Başkent ekibini de yenemedi” başlıklarına yer verdi.

Trabzonspor’a öne geçmek yaramıyor

  • Süper Lig’de bu sezon öne geçtiği 10 karşılaşmada 8 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 22 puan kaybeden Trabzonspor, şampiyonluk yolunda yara aldı. Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 22 puan kaybederek zirve yolunda önemli avantaj kaybetti.
  • Süper Lig’de önceki gün sahasında Ankaragücü karşısında aldığı 1-1’lik beraberlikle şampiyonluk yolunda çok önemli 2 puan kaybeden Trabzonspor, bu sezon öne geçtiği karşılaşmalarda üstünlüğünü koruyamamanın sıkıntısını yaşadı. Bordo-mavili takım, ligde üstünlük sağladığı karşılaşmanın 10’undan 3 puanla ayrılamayarak, 8 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligde 58 puanla 2. sırada yer alan Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 22 puan kaybederek zirve yolunda yara aldı. Trabzonspor, skor olarak öne geçtiği karşılaşmalarda Kasımpaşa, Galatasaray, Gaziantep FK ve Ankaragücü ile 1-1, Gençlerbirliği, Başakşehir, Beşiktaş ve Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Bordo-mavililer, Sivasspor ve Denizlispor’a ise 2-1 mağlup olarak sahadan puansız ayrıldı.
  • SON 2 MAÇTA 4 PUAN KAYIP
  • Trabzonspor, ligde öne geçtiği son 2 maçta 4 puan yitirdi. Karadeniz ekibi, Alanyaspor maçında iki kez öne geçmesine karşın sahadan 2-2, Ankaragücü karşılaşmasından da 1-1 beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, ligde oynadığı son 4 maçta 3 beraberlik ve 1 galibiyet aldı. Sezon başında takıma dahil edilen Sturridge ve Obi Mikel ile geçtiğimiz aylarda yolların ayrılmasının ardından Trabzonspor’da kaptan Jose Sosa’nın ardından Anthony Nwakaeme ve Caleb Ekuban gibi önemli oyuncuların sakatlık yaşaması, şampiyonluk yolunda kaybedilen kritik puanlarda etkili oldu. Bordo-mavililer bu zorlu periyotta özellikle de son 2 haftada 4 puan kaybı yaşarken, yedek kulübesinde alternatif oyuncu sıkıntısı yaşadı.

Emin Bayram Galatasaray ile 2. maçına çıktı: Sosyal medya yıkıldı
Emin Bayram Galatasaray ile 2. maçına çıktı: Sosyal medya yıkıldı

Son olarak Süper Lig’in 29. haftasında deplasmanda oynanan Başakşehir maçında Mario Lemina sakatlanarak oyuna devam edemedi. Mücadelenin 51. dakikasında Başakşehir golünden sonra santra yapılmadan önce Lemina kendini yere bıraktı. Karşılaşmaya devam edemeyen 26 yaşındaki futbolcunun yerine 53. dakikada Teknik Direktör Fatih Terim, 17 yaşındaki genç stoper Emin Bayram’a şans verdi.Bu karşılaşmayla birlikte Emin Bayram, bu sezon ikinci kez Galatasaray A Takımı ile 2. resmi maçına çıkmış oldu. Genç oyuncu daha önce Konyaspor deplasmanında son dakikalarda süre almıştı.Zirvedeki kritik maçta kazanan çıkmadıEmin Bayram'ın Başakşehir karşılaşmasında süre alması sosyal medyanında gündemi oldu. Genç oyuncunun başarılı performansı taraftarlardan alkış aldı.Sosyal medyada Emin Bayram için atılan tweetlerin bazıları şu şekilde;

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