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Teknik direktörlerine kart görmesine neden olabilecek hareketler nelerdir?

Yeni kurallarda teknik direktöre sarı-kırmızı kart

Avrupa futbolu yeni sezona, yapılan birçok kural değişikliğiyle giriyor. Oyun kurallarını belirleyen Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) çok önemli kural değişikliklerine imza attı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv

Fotoğraf: Arşiv

FIFA yetkililerinin de yer aldığı toplantı sonunda elle oynama, oyundan çıkma, serbest vuruş, sarı ve kırmızı kartlar için yeni kararlar alındı. Haziran ayından itibaren resmen yürürlüğe giren yeni kurallar şöyle:

*Kale atışında futbolcular, eski kurala göre topa ceza sahası dışına çıktıktan sonra müdahale edebiliyordu. Artık ceza sahası dışına çıkmasını beklemeden oyuncular topla buluşabilecek.

*Bir futbolcu elle gol atarsa, ister kasti oynamış olsun isterse çarpma olsun, atılan gol bundan böyle iptal edilecek. Elle oynamada elin-kolun pozisyonu belirleyici olacak. Omuz hizasından yukarıda ve açıktaki kola çarpan her topa elle oynama verilecek.

*Penaltı atışları sırasında kalecilerin çizgi üzerinde hareket etmelerine izin veriliyordu. Artık bu kaldırıldı. Kaleci atış öncesi hareketlenemeyecek, rakibin dikkatini bozacak hareketler yapamayacak. Öne doğru atlamaları da kısıtlanacak bu ihlaller durumunda atış tekrarlanacak.

*Oyuncu değişikliklerinde artık çıkan isimler dördüncü hakemin bulunduğu yerden sahayı terk etmek zorunda olmayacak. Aksi belirtilmediği sürece, o sırada bulunduğu yere göre en yakın yerden saha dışına çıkabilecek.

*Hakemin yaptığı hava atışında topu olduğu gibi orta yere bırakma devri kapandı. Topla son oynayan takım hangisiyse hakem topu direkt o takıma atacak, bu sırada futbolcular hakemden yaklaşık dört metre uzakta olacak. Böylece topu alan takımın atağına kaldığı yerden başlamak gibi bir artısı olacak.

*Bundan böyle tıpkı futbolcular için olduğu gibi, teknik adamlar için de kart uygulaması başlayacak. Teknik direktör ya da antrenörlere hakem tarafından sarı ya da kırmızı kart çıkarılabilecek.

*Bugüne kadar serbest atışlar sırasında savunmadaki takım tarafından kurulan baraja, rakip takımdan oyuncu girebiliyordu. Ne var ki bundan sonra mümkün olmayacak. Hücumdaki takımın oyuncuları baraja en az bir metre uzakta duracak.

*Topun hakeme çarpması eski kurala göre doğal kabul ediliyor, oyun bu durumda kesilmeden devam ediyordu. Yeni kuraldaysa topun hakeme çarpması ve bazı belli diğer koşullarda oyun yapılacak hakem atışıyla başlayacak.

İnşallah formanın hakkını verebilirim
İnşallah formanın hakkını verebilirim

Trabzonspor’un başarılı futbolcusu Abdulkadir Parmak, 2018-2019 sezonunda oynadığı 25 maçta 6 gol atıp 3, asist yaparak önemli bir çıkışa imza atmıştı. Abdulkadir, yeni sezona da oldukça hırslı hazırlanıyor. Takım arkadaşlarından daha önce yeni sezon hazırlıklarına başlayan başarılı oyuncu, bu sezon da adından söz ettirmeyi hedefliyor. Orta sahada yaşanan rekabette formayı bu sezonda giymek isteyen Parmak, adaşı Abdülkadir Ömür’den aldığı 61 numaralı forma ile mücadele edecek.TARİF EDİLEMEZ BİR MUTLULUKÇok verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Abdulkadir Parmak “Yoruluyoruz ama bunun karşılığını hep birlikte alacağız. Artık yaptığımız çalışmaları sahada göstermenin zamanı geliyor” dedi. 61 numarayı ilk kez Hoffenheim ile oynan hazırlık maçında giyen Parmak, yeni forma numarası ile de golle tanışırken, “61 numarayı giymek çok güzel bir mutluluk ama bunun tarifini anlatmak gerçekten çok zor. İnşallah bu formanın hakkını vermek için elimden geleni yapacağım” diye konuştu. Eksiklerimizin farkındayız Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Avusturya kampında bordo-mavili takımın durumu ve transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Karaman, yönetim kurulunun transfer çalışmalarında bulunduğunu dile getirerek, “Elbetteki rekabet ortamını oluşturacak bölgelerle ilgili arzu ettiğimiz transferler için yönetim kurulumuz çalışıyor. Bir de kulübümüzün kendine ait transfer ve bütçeyle alakalı gerçekleri var. Ben de bir teknik adam olarak ‘Bana şurası için mutlak rekabet ortamı oluşturacak kaliteli oyuncuya ihtiyaç var’ diyebilirim ve belki de sizin beklediğiniz şekilde bağıra bağıra ortalıkta gezebilirim. Ama biz o değiliz. Biz daha çözümcü olma noktası içerisinde yönetim kurulumuzla azami dikkat göstererek, onları da zor durumda bırakmayarak, bir ihtiyaç zorunluluk olarak transfer beklentilerimiz var” dedi. Karaman, yeni sezon öncesinde ve sezonda taraftarların gençleri desteklemesi gerektiğini belirterek, “Eksiğimiz var evet, farkındayız. Ama bu çocukların daha güvenli, daha huzurlu bir ortamda geleceğe taşıyabilmemiz adına saha içi sonucuna ve taraftarımızın bize vereceği motivasyona ve güce ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı. Sturridge imzaya yakınTrabzonspor, bir süredir görüştüğü Daniel Sturridge transferinde mutlu sona çok yakın. Liverpool ile olan sözleşmesi uzatılmayan ve bonservisi elinde olan 29 yaşındaki golcünün bordo-mavili takımın 3 yıllık teklifine “Evet” dediği ve senelik 3 milyon Euro’ya yakın bir meblağa alacağı öğrenildi. Görüşmelerde aksilik çıkmazsa Sturridge’in kısa süre içinde Trabzon’a geleceği belirtildi.Fırtına’nın rakibi ParmaTrabzonspor, kamptaki 3. hazırlık maçını bugün İtalya’nın Parma takımıyla oynayacak. Ottensheim kasabasında oynanacak mücadele TSİ 19.30’da başlayacak. Maç, TRT Spor’dan naklen yayınlanacak. Beşiktaş'ın yeni transferi Douglas İstanbul'da

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