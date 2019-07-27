Yeni kurallarda teknik direktöre sarı-kırmızı kart

FIFA yetkililerinin de yer aldığı toplantı sonunda elle oynama, oyundan çıkma, serbest vuruş, sarı ve kırmızı kartlar için yeni kararlar alındı. Haziran ayından itibaren resmen yürürlüğe giren yeni kurallar şöyle:

*Kale atışında futbolcular, eski kurala göre topa ceza sahası dışına çıktıktan sonra müdahale edebiliyordu. Artık ceza sahası dışına çıkmasını beklemeden oyuncular topla buluşabilecek.

*Bir futbolcu elle gol atarsa, ister kasti oynamış olsun isterse çarpma olsun, atılan gol bundan böyle iptal edilecek. Elle oynamada elin-kolun pozisyonu belirleyici olacak. Omuz hizasından yukarıda ve açıktaki kola çarpan her topa elle oynama verilecek.

*Penaltı atışları sırasında kalecilerin çizgi üzerinde hareket etmelerine izin veriliyordu. Artık bu kaldırıldı. Kaleci atış öncesi hareketlenemeyecek, rakibin dikkatini bozacak hareketler yapamayacak. Öne doğru atlamaları da kısıtlanacak bu ihlaller durumunda atış tekrarlanacak.

*Oyuncu değişikliklerinde artık çıkan isimler dördüncü hakemin bulunduğu yerden sahayı terk etmek zorunda olmayacak. Aksi belirtilmediği sürece, o sırada bulunduğu yere göre en yakın yerden saha dışına çıkabilecek.

*Hakemin yaptığı hava atışında topu olduğu gibi orta yere bırakma devri kapandı. Topla son oynayan takım hangisiyse hakem topu direkt o takıma atacak, bu sırada futbolcular hakemden yaklaşık dört metre uzakta olacak. Böylece topu alan takımın atağına kaldığı yerden başlamak gibi bir artısı olacak.

*Bundan böyle tıpkı futbolcular için olduğu gibi, teknik adamlar için de kart uygulaması başlayacak. Teknik direktör ya da antrenörlere hakem tarafından sarı ya da kırmızı kart çıkarılabilecek.

*Bugüne kadar serbest atışlar sırasında savunmadaki takım tarafından kurulan baraja, rakip takımdan oyuncu girebiliyordu. Ne var ki bundan sonra mümkün olmayacak. Hücumdaki takımın oyuncuları baraja en az bir metre uzakta duracak.

*Topun hakeme çarpması eski kurala göre doğal kabul ediliyor, oyun bu durumda kesilmeden devam ediyordu. Yeni kuraldaysa topun hakeme çarpması ve bazı belli diğer koşullarda oyun yapılacak hakem atışıyla başlayacak.