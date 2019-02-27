Yeni Malatyaspor Türkiye Kupası'nda yarı finalde

Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Göztepe ile Evkur Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. İzmir ekibi, 90 dakika sonunda rakibine 1-0'lık üstünlük sağladı ancak penaltı atışlarında Evkur Yeni Malatyaspor'a 5-3 mağlup olunca kupa macerasına çeyrek finalde veda etti.

Sarı siyahlıların, yarı finaldeki rakibi Galatasaray oldu.



Maçta ilk pozisyon 16. dakikada ev sahibi takım tarafından gerçekleşti. Deniz Kadah'ın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Ghilas'ın vuruşunda top, kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

35. dakikada Eren Tozlu'nun pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Aleksic'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Beto'nun müdahalesiyle kornere çıktı.

İzmir ekibi, 73. dakikada Cameron Jerome'nin golüyle 1-0 öne geçti. Kalan bölümde başka gol olmayınca maç uzatmaya gitti.

Uzatmada iki tarafta eşitliği bozmayınca tur atlayacak takımı penaltı atışları belirledi.

Seri penaltı atışlarında Göztepe'ye 5-3'lük üstünlük kuran Evkur Yeni Malatyaspor, yarı finale yükseldi. Sarı siyahlıların, yarı finaldeki rakibi Hatayspor'u eleyen Galatasaray oldu.