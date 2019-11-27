SÜPER LİG

Yeni Malatyaspor’da Sergen Yalçın’dan Gençlerbirliği uyarısı

Süper Lig’de topladığı 19 puanla 6. sıraya yerleşen Yeni Malatyaspor, ligin 13. haftasında deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Haber Merkezi İHA
Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Yeni Malatyaspor ligde 19 puan ile 6. sırada yer alıyor.

Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Yeni Malatyaspor ligde 19 puan ile 6. sırada yer alıyor.

Süper Lig’de Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde istikrarlı bir performansla yoluna devam eden Yeni Malatyaspor, 29 Kasım Cuma günü saat 20.30’da deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına yaptığı kondisyon ağırlıklı çalışmayla devam etti. Nurettin Soykan Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmana Hadebe dışındaki bütün futbolcular katıldı.

Hadebe’nin milli maç için gittiği ülkesinde pasportunda yaşanan bir sorundan dolayı henüz dönemediği belirtildi. Antrenmanda düz koşunun ardından kondisyon çalışması yapıldı. Antrenman öncesi oyuncularıyla kısa toplantı yapan Sergen Yalçın, cuma günü deplasmanda zor bir maça çıkacaklarını söyledi.

  • Yeni Malatyaspor yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.


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