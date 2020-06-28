Yeni Malatyaspor'dan hakem isyanı: Hatalar bizi bezdirdi

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gevrek, hakem Ali Şansalan'ın futbolcuları Gökhan Töre'ye ikinci sarıdan verdiği kırmızı karta değinerek, "Maçı konuşmak isteriz ama maçın konuşulacak bir tarafı kalmadı maalesef. Artık ne ceza vereceklerse versinler, bugün verilen ikinci sarı kart o kadar kolay verilmez. Geçen hafta kazandığımız maçta verilen penaltıya bakın. Bu kadarı olmaz. Bir takımın bu kadar hakkı yenilmez. Hakem bu takımın yenilmesi için elinden gelen her şeyi yaptı" diye konuştu.

Rıdvan Dilmen'den Emre Belözoğlu'na: "Ona yakışmadı" Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor karşılaşmasında Gökhan Töre'nin kırmızı kartla oyundan atılması büyük tartışma çıkardı.Pozisyon hakkında konuşan futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, kart anında başrolde bulunan Emre Belözoğlu'nu eleştirdi.İşte Dilmen'in sözlerinden öne çıkanlar;"Emre'nin davranışından dolayı Gökhan Töre atıldı. Ali Şansalan'ın iki sarı kartı da hatalı. İkisini de görmeden verdi. Emre gibi bir oyuncuya bu yakışmadı. Bir Fenerbahçeli olarak benim adıma anlamlı bir galibiyet değil. Emre Belözoğlu da çok üzgündür. Bu oyuncular maç başı oynuyor. Fenerbahçe puanını aldı ama Emre Belözoğlu iyi bir şey yapmadı. Ağabeyi olarak üzgünüm." Kadıköy'de nefes kesen maç: 5 gol atıldı 1 de kırmızı kart çıktıFenebahçe'ye transfer olan Mert Hakan Yandaş'ın formalı fotoğrafları ortaya çıktı

"Yazık, günah değil mi? "





Adil Gevrek, bu sezon çok sayıda hakem hatasına maruz kaldıklarını savunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece bu hafta için söylemiyorum, genele baksınlar. Biz Anadolu takımıyız, belki sesimiz az çıkıyor ama biz bir camiayız, bu kadar emek verilmiş. Üç milyon Malatyalı var. Yazık, günah değil mi? Bir oyuncuyu dışarı atmak o kadar kolay mı? Maalesef hakemlerden yana çok ciddi şekilde canımız yanıyor. Futbolcular bu kadar emek veriyor. Yapılan hakem hataları artık bizi bezdirdi. Kötü niyet aramak istemiyorum ama maalesef bizi farklı şekilde düşündürtmeye başladılar. Bir olur iki olur ama bu kadar hata olmaz ki. Maalesef bugün hakemi konuşmak zorunda kaldık."

Ligde kalacaklarına inandığını dile getiren Gevrek, "5 maçımız var. Ligde kalmak için mücadelemizi veriyoruz. Ligde kalacağımıza inanıyoruz, bundan şüphemiz yok. Biz hakkımızla kalmak istiyoruz. Hakkımızın da yenilmesini istemiyoruz" ifadelerini kullandı.