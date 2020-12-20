SÜPER LİG

Yeni Malatyaspor'un evi kale gibi

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 6'sı lig 3'ü Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere sahasında bu sezon çıktığı 9 maçı kaybetmedi.

Haber Merkezi AA
Sarı-kırmızılılar bu sezon 12 haftada 19 puan topladı.

Sarı-kırmızılılar bu sezon 12 haftada 19 puan topladı.

Fotoğraf: IHA

Süper Lig'deki dördüncü sezonunu geçiren sarı-siyahlılar, özellikle sahasında aldığı sonuçlarla taraftarının yüzünü güldürüyor.

Malatya temsilcisi, bu sezon ligdeki 6 iç saha maçında 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Sahasında 6 maçta 14 puan toplayan Malatya ekibi, bu maçlarda rakip fileleri 9 kez havalandırırken, kalesinde 3 gol gördü.

Süper Ligde iç saha puan cetvelinde en başarılı takımlar arasına giren Yeni Malatyaspor, aldığı sonuçlarla dikkati çekti. Sarı-siyahlılar, bu sezon ligde iç sahada oynadığı maçlarda Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0, Gençlerbirliği'ni 2-1, Yukatel Denizlispor'u 2-0, Kasımpaşa'yı 2-0 yenerken, Göztepe ve Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Yeni Malatyaspor, evinde oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçlarında da Artvin Hopaspor (2-0), Etimesgut Belediyespor (2-0) ve Hekimoğlu Trabzon'u (5-0) mağlup etti.

Söz konusu 9 maçta 18 gol atan sarı-siyahlı ekip, kalesinde ise 3 gole engel olamadı.

  • Bu sezon sahasında henüz mağlubiyeti bulunmayan sarı-siyahlılar, yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Adem Büyük Yeni Malatyaspor'u galibiyete taşıdı
Adem Büyük Yeni Malatyaspor'u galibiyete taşıdı

Ligin 13. haftasında Yeni Malatyaspor ile Kasımpaşa karşılaştı. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadele, ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.Sarı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri, 45+4 ve 56. dakikalarda penaltıdan Adem Büyük kaydetti.Yeni Malatyaspor bu sonuçla puanını 19'a yükseltti. Kasımpaşa ise 18 puanda kaldı.Hatayspor 3 puanı tek golle aldı: Zirveyi zorluyor

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