Yeni transfer kiralık gitti

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, geçen hafta Avusturya ekibi FC Wacker'den transfer ettiği 19 yaşındaki stoper Şefik Abalı'yı kiralık gönderdi.
Sarı-kırmızılı ekip, geleceğe yatırım olarak alınan gurbetçi futbolcuyu aynı ülkeden SKU Amstetten takımına sezon sonuna kadar kiraladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Şefik Abalı'nın sezon sonuna kadar SKU Amstetten'e kiralanması konusunda anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi.
#Transfer: 2002 doğumlu oyuncu Şefik Abalı ile 4 yıllık sözleşme imzaladık.https://t.co/KVgrXXGwXW#Göztepe pic.twitter.com/HM1nqOuCPo
#Transfer: 2002 doğumlu oyuncu Şefik Abalı ile 4 yıllık sözleşme imzaladık.https://t.co/KVgrXXGwXW#Göztepe pic.twitter.com/HM1nqOuCPo— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) July 1, 2021