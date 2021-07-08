Yeni transfer kiralık gitti

Dünya

Türkiye'den yardım isteyen Litvanya'dan bir heyet Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Litvanya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir heyetin, sığınmacılar konusunu görüşmek üzere Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan mülteciler konusunda yardım istediğini söylemişti.