Spor Yeni transfer kiralık gitti
TRANSFER

Yeni transfer kiralık gitti

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kadrosuna kattığı Şefik Abalı, Avusturya ekibi SKU Amstetten'e kiralandı.

Haber Merkezi AA DHA
Yeni transfer kiralık gitti
Sarı-kırmızılı kulüple ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, geçen hafta Avusturya ekibi FC Wacker'den transfer ettiği 19 yaşındaki stoper Şefik Abalı'yı kiralık gönderdi.

Sarı-kırmızılı ekip, geleceğe yatırım olarak alınan gurbetçi futbolcuyu aynı ülkeden SKU Amstetten takımına sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Şefik Abalı'nın sezon sonuna kadar SKU Amstetten'e kiralanması konusunda anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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