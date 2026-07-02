Yıldız futbolcudan olay açıklama! "Bu teknik ekip olduğu sürece milli takıma gelmeyeceğim"

Senegal halkından ve taraftarlardan özür dilemeyi ihmal etmeyen Gueye, sert tavrıyla dikkat çeken açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Elenmemizle ilgili size daha sonra birkaç söz söyleyeceğim. Ancak bugün şunu duyuruyorum ki; bu teknik ekip başında olduğu sürece milli takım kariyerime ara vereceğim."