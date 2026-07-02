Yıldız futbolcudan olay açıklama! "Bu teknik ekip olduğu sürece milli takıma gelmeyeceğim"

Senegal Milli Takımı'nda sular durulmuyor. 2026 Dünya Kupası'na veda sonrası takım içindeki huzursuzluk gün yüzüne çıkarken, yıldız oyuncu Pape Gueye, teknik heyete yönelik sert eleştirilerle dikkat çekti.
Belçika'ya kaybedilen maç sonrası Senegal futbolunda yaşanan hayal kırıklığı, oyuncular ve teknik kadro arasındaki çatlağı derinleştirdi. 2026 Dünya Kupası'ndan elenmelerinin ardından sessizliğini bozan Pape Gueye, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla milli takım kariyerinde radikal bir değişikliğe gittiğini açıkladı.
Gueye, yaşadıkları başarısızlık sürecinde teknik ekibin yönetim şekline olan tepkisini en üst perdeden dile getirdi.
Senegal halkından ve taraftarlardan özür dilemeyi ihmal etmeyen Gueye, sert tavrıyla dikkat çeken açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Elenmemizle ilgili size daha sonra birkaç söz söyleyeceğim. Ancak bugün şunu duyuruyorum ki; bu teknik ekip başında olduğu sürece milli takım kariyerime ara vereceğim."
Bu çıkış, federasyon ve taraftarlar arasında büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.