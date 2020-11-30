Yıldız futbolcunun eşinden Erol Bulut'a tepki: Neden?

Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide sahasında Beşiktaş'a 4-3 yenilen Fenerbahçe'de Jose Sosa ve Papiss Cisse, ilk yarıda beklenen performansa imza atamadı.

Müsabakanın ilk yarısında fazla sayıda pas hatası yapan Sosa, ikinci yarıda yerini Mert Hakan Yandaş'a bırakırken, gol atmasına rağmen performansı beklentinin altında kalan Cisse'nin yerine Ademi oyuna dahil oldu.

Cisse'nin eşinden flaş paylaşım

Papiss Cisse'nin eşi Awa Diallo, maç sonrası teknik direktör Erol Bulut'a sitemde bulundu. Diallo Instagram hikayesinde, "Cisse gol atıyor ve 45. dakikada oyundan alınıyor, nedenini biri açıklayabilir mi?" ifadelerini kullandı.

Erol Bulut'un üstünü çizdiği Nabil Dirar Club Brugge yolcusu Bu sezon Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Nabil Dirar ile yollar ayrılmaya hazırlanıyor. 34 yaşındaki oyuncu daha önce transfer görüşmeleri yaptığı Club Brugge ile yeniden masaya oturdu.Voetbal24'ün haberine göre, Nabil Dirar, Jupiler Pro League'e geri dönecek gibi görünüyor. Faslı asıllı Belçikalı'nın transferi için Club Brugge ile pazarlık yaptığı iddia edildi.Daha önce de görüşmüştüHaberin detayında, Dirar'ın geçtiğimiz yaz Club Brugge ile görüştüğüne yer verildi. 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu ile Belçika kulübü arasında gerçekleşen görüşmede anlaşma sağlanamamış ve Dirar Fenerbahçe'de kalmıştı.Bonservissiz gönderilecekSarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan Dirar'ın, Fenerbahçe'den bonservis ücreti ödenmeden ayrılacağı tahmin ediliyor.Fenerbahçeli futbolcu Nabil Dirar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı