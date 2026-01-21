Yeni Şafak
Yıldız oyuncu Galatasaray için geliyor: Uçak paylaşımı heyecanlandırdı

22:0821/01/2026, Çarşamba
G: 21/01/2026, Çarşamba
Yıldız ismin sosyal medya paylaşımı Galatasaraylıları heyecanlandırdı.
Yıldız ismin sosyal medya paylaşımı Galatasaraylıları heyecanlandırdı.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da Atletico Madrid maçı oynanırken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Adı sarı-kırmızılılar ile anılan yıldız oyuncunun uçak paylaşımı taraftarları heyecanlandırdı.

Transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da heyecanlı saatler yaşanıyor.

Orta saha takviyesi için görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılıların hedefinde olan Nijeryalı Raphael Onyedika'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabından görüntü aktaran Onyedika'nın Galatasaray’ın sponsoru olan Ahlatçı’nın özel uçağına bindiği görüntülendi. Nijeryalı oyuncu Onyedika'nın transfer görüşmelerini ilerletmek için İstanbul'a gelmek için yola çıktığı iddia edildi.

Sarı-kırmızılılar, TC-AHL kodlu uçağı Fildişi Sahilli stoperi Wilfried Singo'yu transfer ederken de kullanmıştı.

Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan Onyedika, toplamda 24 karşılaşmaya çıkarken 2 gol atıp, 1 asistlik performans sergiledi. Nijeryalı orta sahanın Club Brugge ile sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek.



