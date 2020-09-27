Yorum | Ömer Meriç yazdı: Hevesimiz kursağımızda kalmasın

Newton'un tercihlerinden anladığım kadarıyla bu sezon sabit kadrolu bir Trabzonspor izlemeyeceğiz. Ben bu durumun Trabzonspor için olumlu sonuçlar doğurabileceğini düşünüyorum. Yeni Malatyaspor maçı özelinde oynanan oyunun izleyenleri memnun ettiğini düşünüyorum. Tabii ki her maçtan olduğu gibi bu karşılaşmadan da birçok dersler çıkarılması gerekiyor.

Bu maçtan da anladığımız gibi Trabzonspor'un hafta içerisinde savunma ve orta sahaya bölgelerine takviye yapması gerekiyor. Uzun lig maratonunda istikrar ve başarı isteniyorsa yedek kulübesinde oyunun çehresini değiştirebilecek isimler gerekiyor. Eğer geniş ve kaliteli bir kadro oluşmazsa bu sezon hayal edilen kazanımlardan maalesef söz edemeyeceğiz.

Genel görünüşü bir kenera bırakarak bu maç özeline baktığımızda 90 dakika boyunda sahada istediğini yapabilen bir Trabzonspor vardı. Kanat organizasyonlarından alınan sonuçlarla birlikte geçen haftayı gol atamadan kapatan Trabzonspor ilk yarıda 3 gol birden buldu.

Afobe'nin geçen yıldan alıştığımız Sörloth tarzı bir forvet olmadığını ilk golden anlayabiliyoruz. Arka direkte kendisini unutturması ve özgüvenli oyunuyla bu sezon sakatlık yaşamaması durumunda olumlu işler başarabileceğinin provasını yaptı.

Serkan Asan ve Hüseyin Türmen'e ayrıca değinmek istiyorum.

Serkan; ilk iki maça göre daha diri görünse de Hüseyin Türkmen'le beraber hala daha 'ilk 11' performansında olduklarını düşünmüyorum. Özellikle ilk yarıdaki oyunuyla 'beni çıkarın' diye bağıran Hüseyin'in ikinci yarıdaki penaltı pozisyonu bunu 'çığlığa' çevirdi. Şu an için belki de erken olacak fakat tüm sezon özelinde bu performansının üzerine koyamadığı takdirde herkes 'Hüseyin neden gönderilmedi?' sorusunu soracaktır.

Orta sahada görev yapan Flavio, oyunun her iki yönünde de başarılı bir görüntü çizdi. Hem rakip takım ataklarındaki müdahaleleriyle hem de ön alana top taşımasıyla tatmin edici performans sergiledi. Nwakaeme'ye verdiği gol pasını da düşünürsek maçın oyuncularından biri olmayı da hak etti.

Takımın diğer transferlerinden Baker'ın ise sorumluluk aldığında takımın hücum gücüne ciddi katkılar sağlayabileceğini düşünüyorum. Novak'ın yerine transfer edilen Marlon'dan ise skora katkı sağlayabilecek performans beklemek yanlış olur gibi gözüküyor.

Abdülkadir Ömür, Abdülkadir Parmak, Nwakaeme ve Uğurcan, geçen yıl bıraktıkları yerden devam ediyorlar. Özellikle bu maç özelinde konuşmak gerekirse ilerleyen günlerde bordo mavili taraftarları havaya sokabilecek potansiyelde olduklarını gösterip umut aşıladılar.

İkinci yarıda Parmak'ın sakatlanmasıyla Yeni Malatya'nın bulduğu fırsatlar ilerleyen günlerde yapılacak transferlerin ne kadar önemli olacağının da bir göstergesi oldu.

Trabzonspor yönetimin bu maçla birlikte havaya giren bordo mavili taraftarların heveslerini geçen sezon olduğu gibi kursağında bırakmaması için önümüzdeki günlerde takımı tamamlaması gerekiyor.