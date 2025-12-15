Yeni Şafak
Yüksel Yıldırım'dan çok konuşulacak Eyüp Aydın açıklaması: Yoğun protestoya maruz kalmıştı

11:2515/12/2025, Pazartesi
G: 15/12/2025, Pazartesi
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, protestolara yanıt verdi.
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Başakşehir karşısında alınan mağlubiyet sonrası tepki gören Eyüp Aydın için çarpıcı ifadeler kullandı. Galatasaray'dan kiralanan orta saha oyuncusu yenilen golde hataya sebep olmuştu.

Trendyol Süper Lig 16. haftasında Samsunspor sahasında Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu. Yenilen golde büyük bir hataya sebep olan genç futbolcu Eyüp Aydın tribünler tarafından protestoya maruz kaldı.


Başakşehir'in Shomurodov ile attığı gol öncesi Eyüp Aydın'ın pas kısa düşerken gelişen atakta meşin yuvarlak filelerle buluştu.


Karadeniz ekibinde yenilen gol sonrası kırmızı-beyazlı tribünler Galatasaray'dan kiralanan 21 yaşındaki orta saha oyuncusunu ıslıklayarak tepki gösterdi.


'Yuhalasanız da vazgeçmeyeceğiz'

Gelişmelerin ardından başkan Yüksel Yıldırım, stadyumdaki tepkiler hakkında konuştu. Yıldırım, "Eyüp Aydın’ı kimseye yedirtmem! Yuhalasanız da vazgeçmeyeceğiz. Pırıl pırıl bir karakter. Eyüp Aydın’ı Galatasaray’dan bonservisiyle almak istiyorum." ifadelerini kullandı.


'Saygısından elini öpmüş, bunda ne var?'

Geçtiğimiz hafta RAMS Park'taki görüntüleri hakkında da konuşan Yıldırım, “Eyüp Aydın Galatasaray’ın oyuncusu. Abdülkerim Bardakcı onun abisi; saygısından elini öpmüş, bunda ne var? Cumhurbaşkanının elini bile hürmetten öpen, kendisinden yaşlı insanlar var. Bu çocuk da gidip Abdülkerim’in elini öpüyorsa, demek ki Galatasaray’dayken ona bir şeyler yapmış; onu abi değil, baba gibi görmüş. Bu çok normal, değil mi? dedi.







