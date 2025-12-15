Yüksel Yıldırım'dan çok konuşulacak Eyüp Aydın açıklaması: Yoğun protestoya maruz kalmıştı

Geçtiğimiz hafta RAMS Park'taki görüntüleri hakkında da konuşan Yıldırım, “Eyüp Aydın Galatasaray’ın oyuncusu. Abdülkerim Bardakcı onun abisi; saygısından elini öpmüş, bunda ne var? Cumhurbaşkanının elini bile hürmetten öpen, kendisinden yaşlı insanlar var. Bu çocuk da gidip Abdülkerim’in elini öpüyorsa, demek ki Galatasaray’dayken ona bir şeyler yapmış; onu abi değil, baba gibi görmüş. Bu çok normal, değil mi? dedi.