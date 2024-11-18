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Zalewski'ye onay

Zalewski'ye onay

10:5718/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Nicola Zalewski'nin güncel piyasa değeri 12 milyon euro.
Nicola Zalewski'nin güncel piyasa değeri 12 milyon euro.

Ara transferde öncelik verdiği bölgeler arasında sol bek yer alan Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Nicola Zalewki oldu. Sarı-lacivertli takımın scoutları Polonyalı oyuncuyu Torino ve Verona maçlarında izlerken, teknik direktör Jose Mourinho da Zalewski'nin alınmasını istedi.

Fenerbahçe'de ara transferde takviye planlanan bölgelerin başında sol bek geliyor. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho da ara transferde önceliğin sol beke verilmesini isterken, yönetim de teknik heyetin raporu doğrultusunda listede yer alan isimlerle görüşmelerini sürdürüyor.


Fenerbahçe'nin, İtalyan ekibi Roma ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Nicola Zalewski'yi gündemine aldığı ifade edildi. Sarı-lacivertli takımın scoutları 23 yaşındaki Polonyalı oyuncuyu Roma'nın Torino ve Verona ile oynadığı maçlarda izledi. Mourinho da Zalewski'nin transferi için yönetime rapor sundu. Fenerbahçe, Zalewski'yi ara transfer döneminde uygun bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmak istiyor.


23 yaşındaki Polonyalı futbolcunun Roma ile sözleşmesi sezonunda bitecek. Bu sezon İtalyan ekibinde 8 maçta süre alan Zalewski, bir asist katkısı sağladı.


Mourinho & Zalewski

Szymanski de devrede

Teknik direktör Jose Mourinho'nun Nicola Zalewski'yi çok yönlü olması nedeniyle Fenerbahçe'de görmek istediği kaydedildi. Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 23 yaşınadki futbolcunun yeni sözleşme imzalamayı düşünmediği vurgulandı. Roma'nın Zalewski'yi ara transfer döneminde satarak bonservis geliri elde etmeyi hedefliyor. Roma'nın genç sol bekten 5 milyon euro bonservis bedeli beklentisi bulunuyor.


Zalewski için Polonya Milli Takımı'ndan arkadaşı Szymanski de devrede. Szymanski, Zalewski'ye Fenerbahçe hakkında bilgiler veriyor. Zalewski de sarı-lacivertli takımın teklifine sıcak bakıyor. Zalewski sezon başında da gündeme gelmiş, ancak transferi gerçekleşmemişti.


Sol bek için Belçika'da Gent forması giyen Archie Brown da listede yer alırken, Atletico Madrid'in Mozambikli sol beki Reinildo Mandava'nın sarı-lacivertlilere önerildiği öğrenildi.


Reinildo Mandava bu sezon 17 maçta forma giydi.


#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#Nicola Zalewski

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