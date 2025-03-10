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Zeki Çelik'ten Roma'ya kötü haber! Kritik maçı kaçıracak

Zeki Çelik'ten Roma'ya kötü haber! Kritik maçı kaçıracak

Tuğçe Erginkoç
16:1010/03/2025, Pazartesi
G: 10/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Zeki Çelik'in sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Zeki Çelik'in sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

Serie A ekibi Roma'da forma giyen Zeki Çelik, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında oynanacak Athletic Bilbao maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen Mehmet Zeki Çelik'ten kötü haber geldi.


İtalyan basınından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre milli futbolcu, sol uyluğundaki sakatlığı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında, Athletic Bilbao karşısında forma giyemeyecek. Roma ilk karşılaşmayı 2-1 kazanmıştı.


28 yaşındaki milli futbolcunun son dönemlerde form grafiği yükselmişti. Bu sezon Roma formasıyla 35 karşılaşmada görev alan Çelik, 1 gol atarken 3 de asist yaptı.




#Roma
#Zeki Çelik
#İtalya Serie A
#Avrupa Ligi

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