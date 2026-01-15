Zeynep Sönmez Australian Open’da adını ana tabloya yazdırdı.

Zeynep Sönmez, set vermeden ilerlediği elemelerin final turunda Gasanova karşısında ilk setten itibaren oyunun kontrolünü elinde tuttu. Maç boyunca kortun her alanını etkin kullanan Sönmez, ilk seti 6-3 ile hanesine yazdırdı.

İkinci sete servis kırarak başlayan Sönmez, kort içi varyasyonlarını başarıyla kullanarak Gasanova’nın ritmini bozdu ve agresif return oyunuyla ikinci seti de 6-2 kazanarak 1 saat 29 dakikada maça noktayı koydu.

2024 Roland Garros’un ardından bir Grand Slam turnuvasında bir kez daha elemeleri geçmeyi başaran Sönmez’in 18 Ocak’ta başlayacak Australian Open ana tablodaki rakibi, yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak.