Zeynep Sönmez Australian Open'da adını ana tabloya yazdırdı

Zeynep Sönmez Australian Open’da adını ana tabloya yazdırdı

Metin Kanlıkoyak
09:5115/01/2026, Perşembe
G: 15/01/2026, Perşembe
Zeynep Sönmez Australian Open’da adını ana tabloya yazdırdı.
Zeynep Sönmez Australian Open’da adını ana tabloya yazdırdı.

Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, 2026 Australian Open elemelerinin final turunda Anastasia Gasanova ile karşılaştığı mücadeleyi 6-3, 6-2’lik setlerle kazandı ve ana tabloya yükseldi.

2026’nın ilk Grand Slam turnuvası olan Avustralya Açık’ta Zeynep Sönmez rüzgarı esiyor. Elemelerde önüne geleni deviren milli sporcumuz, final turunda Gasanova’yı korttan sildi.

SET VERMEDİ

Zeynep Sönmez, set vermeden ilerlediği elemelerin final turunda Gasanova karşısında ilk setten itibaren oyunun kontrolünü elinde tuttu. Maç boyunca kortun her alanını etkin kullanan Sönmez, ilk seti 6-3 ile hanesine yazdırdı.

İkinci sete servis kırarak başlayan Sönmez, kort içi varyasyonlarını başarıyla kullanarak Gasanova’nın ritmini bozdu ve agresif return oyunuyla ikinci seti de 6-2 kazanarak 1 saat 29 dakikada maça noktayı koydu.

2024 Roland Garros’un ardından bir Grand Slam turnuvasında bir kez daha elemeleri geçmeyi başaran Sönmez’in 18 Ocak’ta başlayacak Australian Open ana tablodaki rakibi, yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak.


#Zeynep Sönmez
#Australian Open
#tenis
