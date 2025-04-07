Zirveye gözdağı

Sarı-lacivertliler, ligde konuk ettiği Trabzonspor’u geriden gelip mağlup ederek, lider Galatasaray'ın BAY geçtiği haftada fırsatı tepmedi. F.Bahçe'ye 3 puanı getiren golleri gecenin yıldızı Talisca (3) ile Skriniar attı. Tek golünü Draguş ile bulan bordo-mavililer, Fatih Tekke yönetimindeki 4. maçında ilk yenilgisini aldı.
Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy’de Trabzonspor’u konuk etti. Türkiye Kupası’nda hafta içinde Kadıköy’de Galatasaray’a elenerek kupaya veda eden sarı-lacivertliler, hem rakibi Galatasaray’ın ligde BAY geçtiği haftada puan farkını azaltmak hem de derbideki yenilgi nedeniyle taraftarından özür dilemek amacıyla sahada yer aldı. Mourinho, Galatasaray maçına göre 7 farklı oyuncu ile sahaya çıkarken, yaklaşık 11 hafta sonra yeniden dörtlü defansa döndü. Tadic ve Maximin kanatlarıyla oyuna genişlik katmaya çalışan sarı-lacivertliler, Szymanski ve Fred’in merkezden boşluklara doğru attığı koşularla pozisyonlar aradı. Fatih Tekkeli Trabzonspor ise özellikle önde yaptığı birebir baskılarla, Fenerbahçe savunmasını hataya sürüklemeye çalışırken, oyun kurulumunda da geride yapılan pasın ardından uzun vurularak Banza’dan seken toplara Draguş ile koşu yapmayı planladı. Baskıyı bilerek üstüne çeken ve uzun toplarla Fenerbahçe kalesine giden Trabzonspor, ilk yarıda daha fazla pozisyona giren taraf oldu. 45+3’de Fenerbahçe orta sahasında seken top Trabzonspor’da kaldı. Atağın devamında Draguş müsait pozisyonda fileleri havalandırdı: 0-1.
TALİSCA GİRDİ, GOLLER GELDİ
İkinci yarıda Talisca’nın oyuna girmesiyle Fenerbahçe arka arkaya goller buldu. 50’de Mustafa’nın Osayi’ye müdahalesiyle kazanılan penaltıda topun başına geçen Talisca skoru eşitledi: 1-1. 60’da Skriniar ile öne geçen Fenerbahçe, 64’te Talisca ile farkı ikiye çıkardı: 3-1. 77’de Talisca ceza sahası dışından attığı golle maçın skorunu belirledi: 4-1.