Zirveye gözdağı

Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy’de Trabzonspor’u konuk etti. Türkiye Kupası’nda hafta içinde Kadıköy’de Galatasaray’a elenerek kupaya veda eden sarı-lacivertliler, hem rakibi Galatasaray’ın ligde BAY geçtiği haftada puan farkını azaltmak hem de derbideki yenilgi nedeniyle taraftarından özür dilemek amacıyla sahada yer aldı. Mourinho, Galatasaray maçına göre 7 farklı oyuncu ile sahaya çıkarken, yaklaşık 11 hafta sonra yeniden dörtlü defansa döndü. Tadic ve Maximin kanatlarıyla oyuna genişlik katmaya çalışan sarı-lacivertliler, Szymanski ve Fred’in merkezden boşluklara doğru attığı koşularla pozisyonlar aradı. Fatih Tekkeli Trabzonspor ise özellikle önde yaptığı birebir baskılarla, Fenerbahçe savunmasını hataya sürüklemeye çalışırken, oyun kurulumunda da geride yapılan pasın ardından uzun vurularak Banza’dan seken toplara Draguş ile koşu yapmayı planladı. Baskıyı bilerek üstüne çeken ve uzun toplarla Fenerbahçe kalesine giden Trabzonspor, ilk yarıda daha fazla pozisyona giren taraf oldu. 45+3’de Fenerbahçe orta sahasında seken top Trabzonspor’da kaldı. Atağın devamında Draguş müsait pozisyonda fileleri havalandırdı: 0-1.