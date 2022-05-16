Şampiyonluk mücadelesi veren Milan, ligin iddialı ekiplerinden Atalanta'yı Milano'daki San Siro Stadı'nda konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz eşitlikle tamamlandı.

Arka arkaya 5. galibiyet

İkinci yarıya etkili başlayan Milan, 56. dakikada Rafael Leao ile mücadelede 1-0 öne geçti. Maçın 75. dakikasında ev sahibi takım, Theo Hernandez ile bir gol daha bularak farkı 2'ye çıkardı: 2-0. Mücadelede başka gol olmayınca Milan, Atalanta'yı 2-0 yenerek puanını 83'e yükseltti ve lig şampiyonluğuna bir adım daha yaklaştı. Kırmızı-siyahlılar, ligde üst üste 5. galibiyetini aldı.

Zlatan Ibrahimovic Milan takım otobüsünün camını kırdı

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Milan-Atalanta maçı öncesinde ilginç bir an yaşandı. San Siro'ya giden takım otobüsünün önü, taraftarlar tarafından kesildi. Büyük bir coşkuyla karşılanan Milan takımında Zlatan Ibrahimovic, takım otobüsünün camına vurduğu sırada, cam kırıldı. İşte o anlar;