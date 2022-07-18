Zlatan Ibrahimovic'in yeni sözleşmesi herkesi şaşırttı

İtalya Serie A ekiplerinden Milan ile geride bıraktığımız sezon lig şampiyonluğu yaşayan Zlatan Ibrahimovic'in sözleşmesi sona ermişti. Milan ile yeniden masaya oturan 40 yaşındaki oyuncu, sözleşmesini uzattı.

Sky Sports'un haberine göre, yaşadığı sakatlıktan dolayı en az 6 ay sahalardan uzak kalması beklenen Zlatan Ibrahimovic, Milan ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladı.

40 yaşındaki oyuncu, İtalyan ekibinden senelik 1 milyon euro ücret kazanacak.