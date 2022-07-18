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Zlatan Ibrahimovic'in yeni sözleşmesi herkesi şaşırttı

Yaşadığı sakatlıktan dolayı en az 6 ay sahalardan uzak kalması beklenen Zlatan Ibrahimovic, Milan ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladı. 40 yaşındaki futbolcunun maaşı herkesi şaşırttı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Zlatan Ibrahimovicin yeni sözleşmesi herkesi şaşırttı
Zlatan Ibrahimovic

İtalya Serie A ekiplerinden Milan ile geride bıraktığımız sezon lig şampiyonluğu yaşayan Zlatan Ibrahimovic'in sözleşmesi sona ermişti. Milan ile yeniden masaya oturan 40 yaşındaki oyuncu, sözleşmesini uzattı.

Sky Sports'un haberine göre, yaşadığı sakatlıktan dolayı en az 6 ay sahalardan uzak kalması beklenen Zlatan Ibrahimovic, Milan ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladı.

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