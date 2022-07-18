Zlatan Ibrahimovic'in yeni sözleşmesi herkesi şaşırttı

İtalya Serie A ekiplerinden Milan ile geride bıraktığımız sezon lig şampiyonluğu yaşayan Zlatan Ibrahimovic'in sözleşmesi sona ermişti. Milan ile yeniden masaya oturan 40 yaşındaki oyuncu, sözleşmesini uzattı.
Sky Sports'un haberine göre, yaşadığı sakatlıktan dolayı en az 6 ay sahalardan uzak kalması beklenen Zlatan Ibrahimovic, Milan ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladı.
- 40 yaşındaki oyuncu, İtalyan ekibinden senelik 1 milyon euro ücret kazanacak.
Zlatan Ibrahimovic, sunuculuk yapacağı festivale 2 saat gecikti.
Zlatan: "Yolda kaza olmuştu, trafiğe takıldım. Arabadan indim ve yoldan geçen bir motosikletçiyi durdurdum. Neyse ki Milan taraftarıydı. 60 km motosikletle geldim."pic.twitter.com/BrzrR95cVR
Zlatan Ibrahimovic, sunuculuk yapacağı festivale 2 saat gecikti.