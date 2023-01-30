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2023 Aile Destek Programı Şubat ayı ödeme tarihleri

12 ay boyunca devam edecek olan Aile yardım paraları eğitim, sağlık, barınma ve gıda gibi çeşitli alanları kapsıyor. Öte yandan ocak ayı ödemeleri geçen ay erkene çekilerek yılbaşı öncesi yatırılmıştı. Şimdi ise Şubat ödemeleri için bekleyiş başladı. Peki, Şubat ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?

08:21 . 30/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Aile destek programı

Aile destek programı

Şubat ayı Aile Destek Programı ödemeleri, binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca 850 ile bin 250 TL arasında ödenen Aile Destek Programı ödemeleri 1 yıl boyunca yapılıyor. Ocak ödemelerinin alınmasının ardından Şubat ayı ödeme tarihi merak kazandı.

Şubat ayı Aile destek programı ödemeleri ne zaman yatacak?

Hane başına verilmekte olan Aile Destek Programı ödemeleri, 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık olarak hak sahiplerine ödeniyor. Ödemelerin yatacağı tarih henüz bilinmese de yakın süreçte hesaplarda olması bekleniyor. Konu hakkında Bakan Yanık şöyle konuştu:

“Dezavantajlı durumdaki bireyleri çeşitli hizmet ve sosyal yardım modelleri ile destekliyoruz. Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1.997 TL’ye, %40-69 arası engelli aylığı 1.594 TL’ye, %70 ve üzeri engelli aylığı 2.392 TL’ye, Evde Bakım Yardımı 4.336 TL’ye ve Sosyal Ekonomik Destek de 3.038 TL’ye yükseldi. Yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerimizin hesaplarına yatıracağız.”

2023 yılı aile destek ödemesi ne kadar oldu?

Aile Destek Programı kapsamında güncel miktarların şu şekilde olduğu biliniyor:

450 TL ve altı alanlar- 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı alanlar- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı alanlar- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL’den az alanlar- 850 TL

Ayrıca 850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. Toplamda 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 senesinin Haziran ayı için olacaktır.



#aile destek parası
#aile destek ödemeleri
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#şubat aile destek parası
2 saat önce
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2023 Aile Destek Programı Şubat ayı ödeme tarihleri
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