Süper Lig'de 18 haftalık ilk yarı yakın zaman önce bitmişti. Süper Lig'de ilk yarının sona ermesinin ardından tüm gözler yeni müsabakaların başlayacağı tarihte. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar olacak?
Süper Lig'de 19. hafta maç programı
Türkiye Futbol Federasyonundan ( TFF) yapılan duyuruya göre, Süper Lig'de haftanın programı şu şekilde:
17.00 Gaziantep FK-Siltaş Yapı Pendikspor (Kalyon)
20.00 Bitexen Antalyaspor-Corendon Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Tüpraş)
13.30 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor (Çaykur Didi)
16.00 RAMS Başakşehir-Yukatel Adana Demirspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman)
19.00 Yılport Samsunspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Samsun Yeni 19 Mayıs)
13.30 Mondihome Kayserispor-EMS Yapı Sivasspor (RHG Enertürk Enerji)
16.00 İstanbulspor- Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor (RAMS Park)