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Süper Lig 19. hafta programı açıklandı! İkinci yarı Gaziantep FK-Siltaş Yapı Pendikspor maçı ile başlıyor

Süper Lig kaldığı yerden devam ediyor. Trendyol Süper Lig'de 19. hafta mücadelesi, yapılacak üç maçla başlayacak. Süper Lig yarın oynanacak karşılaşmalarla mücadeleye devam edecek. Bu hafta hangi maçlar var? İşte 19. haftanın programı...

10:54 - 5/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
Süper lig
Süper lig

Süper Lig'de 18 haftalık ilk yarı yakın zaman önce bitmişti. Süper Lig'de ilk yarının sona ermesinin ardından tüm gözler yeni müsabakaların başlayacağı tarihte. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar olacak?

Süper Lig'de 19. hafta maç programı

Türkiye Futbol Federasyonundan ( TFF) yapılan duyuruya göre, Süper Lig'de haftanın programı şu şekilde:

5 Ocak Cuma

17.00 Gaziantep FK-Siltaş Yapı Pendikspor (Kalyon)

20.00 Bitexen Antalyaspor-Corendon Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Tüpraş)

6 Ocak Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor (Çaykur Didi)

16.00 RAMS Başakşehir-Yukatel Adana Demirspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman)

19.00 Yılport Samsunspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Samsun Yeni 19 Mayıs)

7 Ocak Pazar:

13.30 Mondihome Kayserispor-EMS Yapı Sivasspor (RHG Enertürk Enerji)

16.00 İstanbulspor- Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor (RAMS Park)



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