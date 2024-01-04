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Trendyol Süper Lig'de 19'uncu haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklama ile Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı.

14:21 - 4/01/2024 الخميس
Yeni Şafak
Süper Lig
Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de yarın yapılacak 2024 yılının ilk santrası öncesi 19. haftanın hakemleri açıklandı. Süper Lig'de haftanın hakemleri şöyle...

Trendyol Süper Lig'de 19'uncu haftanın hakemleri

Yarın:

17.00 Gaziantep FK-Siltaş Yapı Pendikspor: Çağdaş Altay

20.00 Bitexen Antalyaspor-Corendon Alanyaspor: Mert Güzenge

20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa: Arda Kardeşler

6 Ocak Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor: Cihan Aydın

16.00 RAMS Başakşehir-Yukatel Adana Demirspor: Turgut Doman

19.00 MKE Ankaragücü-Trabzonspor: Burak Şeker

19.00 Yılport Samsunspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Emre Kargın

7 Ocak Pazar:

13.30 Mondihome Kayserispor-EMS Yapı Sivasspor: Alper Akarsu

16.00 İstanbulspor-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

19.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor: Ali Şansalan

Ara transfer dönemi ne zaman?

TFF, tüm futbolseverlerin merakla beklediği ara transfer dönemini sezon başında açıklamıştı.

Açıklanan transfer takvimine göre Türkiye'de ara transfer dönemi olarak adlandırılan ikinci transfer tescil dönemi 11 Ocak 2024'te başlayıp, 9 Şubat 2024'te sona erecek.



#19. hafta
#hakemler
#Trendyol Süper Lig
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