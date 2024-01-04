Trendyol Süper Lig'de yarın yapılacak 2024 yılının ilk santrası öncesi 19. haftanın hakemleri açıklandı. Süper Lig'de haftanın hakemleri şöyle...
Trendyol Süper Lig'de 19'uncu haftanın hakemleri
17.00 Gaziantep FK-Siltaş Yapı Pendikspor: Çağdaş Altay
20.00 Bitexen Antalyaspor-Corendon Alanyaspor: Mert Güzenge
20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa: Arda Kardeşler
13.30 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor: Cihan Aydın
16.00 RAMS Başakşehir-Yukatel Adana Demirspor: Turgut Doman
19.00 MKE Ankaragücü-Trabzonspor: Burak Şeker
19.00 Yılport Samsunspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Emre Kargın
13.30 Mondihome Kayserispor-EMS Yapı Sivasspor: Alper Akarsu
16.00 İstanbulspor-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan
19.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor: Ali Şansalan
Ara transfer dönemi ne zaman?
TFF, tüm futbolseverlerin merakla beklediği ara transfer dönemini sezon başında açıklamıştı.
Açıklanan transfer takvimine göre Türkiye'de ara transfer dönemi olarak adlandırılan ikinci transfer tescil dönemi 11 Ocak 2024'te başlayıp, 9 Şubat 2024'te sona erecek.