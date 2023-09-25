|
Özgün

Trendyol Süper Lig güncel puan durumu nasıl, kim birinci? 2023-2024 Süper Lig 6. hafta puan durumu!

2023-2024 Trendyol Süper Lig’de bu hafta 6. hafta karşılaşmaları oynandı. Süper Lig 6. hafta puan durumu da karşılaşmaların tamamlanmasıyla beraber araştırılmaya başlandı. Dün Galatasaray Başakşehir'e deplasmanda konuk oldu. Zorlu geçen mücadeleyi sarı kırmızılı ekip 2-1 kazanmayı başardı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Bugün ise Beşiktaş ile Fenerbahçe maçlarını oynayacak. Peki, TFF ile 24 Eylül Süper Lig puan durumu sıralaması nasıl, birinci kim? İşte Süper Lig puan durumu güncel tablo ve 6. hafta sonuçları...

11:46 . 25/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Süper Lig

Süper Lig

Bu hafta Galatasaray Başakşehir deplasmanında oynarken Fenerbahçe ise Alanyaspor deplasmanına çıktı. Beşiktaş ise Kayserispor’u kendi evinde konuk etti. Peki, Süper Lig’de kim birinci? İşte güncel puan durumu!

SÜPER LİG PUAN DURUMU TABLOSU

SÜPER LİG'DE MAÇ SONUÇLARI

22.09.2023 20:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 2 - 0 İSTANBULSPOR A.Ş.

23.09.2023 17:00 PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. 1 - 1 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK

23.09.2023 17:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 1 - 1 EMS YAPI SİVASSPOR

23.09.2023 20:00 RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 1 - 2 GALATASARAY A.Ş.

23.09.2023 20:00 BITEXEN ANTALYASPOR 2 - 0 YILPORT SAMSUNSPOR

24.09.2023 17:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. 2 - 1 MONDİHOME KAYSERİSPOR

24.09.2023 17:00 MKE ANKARAGÜCÜ 1 - 1 TÜMOSAN KONYASPOR

24.09.2023 20:00 KASIMPAŞA A.Ş. 2 - 1 YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.

24.09.2023 20:00 CORENDON ALANYASPOR 0 - 1 FENERBAHÇE A.Ş.



#süper lig
#trendyol süper lig
#süper lig puan durumu
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Düzenleme yolda: Emekli maaş zammı son durum