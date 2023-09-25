Süper Lig
Bu hafta Galatasaray Başakşehir deplasmanında oynarken Fenerbahçe ise Alanyaspor deplasmanına çıktı. Beşiktaş ise Kayserispor’u kendi evinde konuk etti. Peki, Süper Lig’de kim birinci? İşte güncel puan durumu!
SÜPER LİG PUAN DURUMU TABLOSU
SÜPER LİG'DE MAÇ SONUÇLARI
22.09.2023 20:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 2 - 0 İSTANBULSPOR A.Ş.
23.09.2023 17:00 PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. 1 - 1 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
23.09.2023 17:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 1 - 1 EMS YAPI SİVASSPOR
23.09.2023 20:00 RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 1 - 2 GALATASARAY A.Ş.
23.09.2023 20:00 BITEXEN ANTALYASPOR 2 - 0 YILPORT SAMSUNSPOR
24.09.2023 17:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. 2 - 1 MONDİHOME KAYSERİSPOR
24.09.2023 17:00 MKE ANKARAGÜCÜ 1 - 1 TÜMOSAN KONYASPOR
24.09.2023 20:00 KASIMPAŞA A.Ş. 2 - 1 YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
24.09.2023 20:00 CORENDON ALANYASPOR 0 - 1 FENERBAHÇE A.Ş.